Жители Сочи провели акцию «Подари добро»

В Сочи территориальный совет самоуправления микрорайона КСМ уже 11 лет подряд проводит праздник в День защиты детей. В этом году из-за пандемии коронавируса поздравление подготовили в новом формате: это благотворительная акция «Подари добро».

В центре национальных культур «Истоки» собрались инициативные жители, чтобы помочь соседям. Фото предоставлено ТОС «КСМ»

29 мая в центре национальных культур «Истоки» собрались инициативные жители, чтобы помочь соседям. Они принесли, кто что мог: игрушки, велосипеды, самокаты, ролики, детские коляски и другие полезные вещи, из которых «выросли» их дети.

- В наше непростое время не хватает средств на подарки. Но ведь не обязательно же дарить новое, главное, чтобы от души, - призналась «Комсомольской правде - «Кубань» одна из участниц акции.

Все собранные вещи инициаторы акции тщательно продезинфицировали. Фото предоставлено ТОС «КСМ»

Все собранные вещи инициаторы акции тщательно продезинфицировали и подготовили для того, чтобы передать детям, для которых они станут это долгожданным подарком. Инициативная группа ТОСа «КСМ» ещё раз обзванивает нуждающихся жителей микрорайона, которые «заказали» подарки. Для одного из детей даже раздобыли ноутбук, о котором ребёнок так мечтал.

Решили порадовать детей таким образом: исполнить их мечту хотя бы при помощи вещей, которые уже были в употреблении. Фото предоставлено ТОС «КСМ»

- Многие семьи в период пандемии оказалось в трудном финансовом положении. Денег едва хватает на еду. Вот мы и решили порадовать детей таким образом: исполнить их мечту хотя бы при помощи вещей, которые уже были в употреблении, - рассказали в ТОС «КСМ».

Члены инициативной группы подчеркнули, что все вещи в очень хорошем состоянии: яркие и чистые, дети принимали подарки с огромной радостью.

Кроме того, 1 июня представители общественной организации порадуют маленьких жителей микрорайона шарами и сладостями.