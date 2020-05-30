Число заболевших коронавирусом в Сочи на 30 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 345 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 345 человек.

- За последние сутки подтвердились 5 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 80 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2683 человека. Их состояние удовлетворительное.

После проведения всех необходимых санитарных и противоэпидемиологических профилактических мероприятий с 1 июня в Сочи планируют открыться 34 санатория.

- Важное требование к здравницам в этом году - трансфер отдыхающих от железнодорожного вокзала или аэропорта они должны обеспечивать своими силами, не допуская самостоятельного перемещения гостей по Сочи. Для этого на транспортных узлах будут выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.