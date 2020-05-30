Коронавирус в Сочи, последние новости на 30 мая 2020: в городе подтверждено 5 новых случаев опасной инфекции

Из 80 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 5 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 345 пациентов.

С 1 июня в Сочи открываются санатории, имеющие медицинскую лицензию, но только для туристов, прибывших по официальной путевке.

- Здравницы подготовили свою инфраструктуру согласно действующим требованиям Роспотребнадзора. В том числе принимать отдыхающих готовы пляжи, расположенные на территории санаториев. Однако открываться они будут постепенно, по мере снятия режима карантин и ограничительных мер, связанных с COVID-19 в Краснодарском крае, - сообщили в пресс-службе городской администрации.