2020-05-29T22:45:39+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 30 мая 2020: за нарушение карантина оштрафовали еще 107 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 30 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 30 мая. Карантин и продолжает действовать на территории всего Краснодарского края до 6 июня.

Все жители города должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим и не находиться в компании более двух человек. Под запретом пикники и массовые скопления людей. На въездах в город за сутки не пустили 642 автомобиля без красных пропусков.

По городу продолжают курсировать патрули. 29 мая на маршруты вышли 584 человека — сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, общественники. Они выписали более сотни штрафов за минувшие сутки.

Коронавирус в Краснодаре

Коронавирус в Краснодаре

— Всего 29 мая жителям краевой столицы выдали 126 уведомлений о необходимости оставаться дома. За грубое нарушение режима карантина выписали 107 штрафов, — сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Штрафы выписывают в случае повторного или грубого нарушения карантина. Например за посещение парков или пикники.

В обсерваторы поместили 49 пассажиров жителей других регионов страны. По данным на утро 29 мая в девяти обсерваторах Краснодара на изоляции находятся 1115 человек

Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре выросло на 22 человека и составило 1351.

ИСТОЧНИК KP.RU

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