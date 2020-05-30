Как ранее сообщала «Комсомолка», из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае впервые в своей истории отменили ОГЭ для девятиклассников и перенесли ЕГЭ для одиннадцатиклассников.

Последний звонок пройдет в онлайн-форматеФото: Виталий ТИМКИВ

Хоть «цифровая» четверть уже закончилась, но онлайн-форматы еще послужат в этом году, заявили в Минпросвещения страны. Российские школьники будут провожать школу и попрощаться с одноклассниками через монитор компьютера.

Последний звонок пройдет в онлайн-форматеФото: Виталий ТИМКИВ

Вот и учителя краснодарской гимназии №23 готовятся к последнему звонку, который пройдет в онлайн-формате. Он запланирован на 6 июня.

Последний звонок пройдет в онлайн-форматеФото: Виталий ТИМКИВ

Учителя школы подошли к этому вопросу основательно. Они планируют устроить настоящее торжество в режиме видеоконференции. Они записывают для выпускников трогательные видео в честь окончания учебного года. Это необходимо, ведь эти воспоминания сохранятся у них на всю жизнь.

Последний звонок пройдет в онлайн-форматеФото: Виталий ТИМКИВ

Как известно, на краевом заседании оперштаба глава региона Вениамин Кондратьев поручил проработать возможность проведения выпускных вечеров в школах.

Последний звонок пройдет в онлайн-форматеФото: Виталий ТИМКИВ

- Выпускные балы должны пройти на высочайшем уровне, несмотря ни на что, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.