2020-05-30T11:10:17+03:00
Общество

Порноактрису и фотографа, устроивших голую фотосессию в Краснодаре, осудят за отсутствие масок

Выйдя на улицу в карантин, они не надели защитные повязки [видео]
Варвара ДЫМ
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До недавнего времени о 25-летней актрисе пикантного жанра по имени Ева знали только в определенных узких кругах. Но последние несколько дней весь Краснодар о ней только и говорит. Подписчиков в соцсетях у порноактрисы резко прибавилось, а то самое видео, после которого она стала вдруг популярна, жители страны пересылают друг другу по whatsapp.

Ева. Фото: соцсети

Ева. Фото: соцсети

28 мая Ева устроила голую фотосессию около парка «Краснодар» и в районе Моста Поцелуев. Из одежды на ней были только красные босоножки на высоченной шпильке. Девушка достаточно долго позировала фотографу, ее успели снять на мобильник проезжающие мимо таксисты.

Откровенных фотосессий у девушки - вся лента Инстаграм. Фото: соцсети

Откровенных фотосессий у девушки - вся лента Инстаграм. Фото: соцсети

А когда видео разлетелось по новостным лентам, возбудилась уже и полиция – девушку объявили в розыск и в этот же вечер нашли. И задержали. В участок девушку привезли уже в одежде.

- Девушку, устроившую голую фотосессию, арестовали на 3 суток по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), - пояснил официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко. – Суд назначил ей такое наказание, а учитывая ту дату, с которой она задержана, выйти из изолятора девушка должна в воскресенье, 31 мая. А вот за нарушение режима карантина ее еще будут судить. Максимальное наказание в таком случае – штраф 30 000 рублей.

Девушка голая устроила фотосессию у парка.

На улицу девушка вышла без маски, а вот дома позирует в ней. Фото: соцсети

На улицу девушка вышла без маски, а вот дома позирует в ней. Фото: соцсети

Как стало известно «КП»-Кубань», оштрафуют порноактрису за то, что на не было маски. Раскошелиться придется и фотографу, который снимал голую девушку. Правда, его накажут только за то, что не надел защитную повязку на лицо. А ведь в Краснодарском крае до 6 июня действует масочный режим.

Ева скоро уже выйдет из кутузки. Фото: соцсети

Ева скоро уже выйдет из кутузки. Фото: соцсети

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Из одежды – только шпильки: возле парка «Краснодар» девушка устроила голую фотосессию

Проезжавшие мимо парка «Краснодар» утром 28 мая водители тормозили и останавливались на обочине, чтобы посмотреть на эту фотосессию. На фоне необычных деревьев парка, которые высажены прямо рядом с дорогой, девушка позировала фотографу в чем мать родила. Из одежды на ней были лишь красные босоножки на высоченной шпильке. И те она потом сбросила и осталась босиком (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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