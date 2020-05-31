Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 31 мая 2020: за нарушение карантина оштрафовали еще 85 человек, у нелегальных таксистов изымают пропуска

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 31 мая. Карантин продолжает действовать на территории Кубани и краевой столицы до 6 июня.

Все жители города должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим и не находиться в компании более двух человек. Под запретом пикники и массовые скопления людей.

30 мая на 13 въездах в город полицейские совместно со специалистами МКУ «Градинформ» проверили 3 233 машины. 215 из них не пропустили в город из-за отсутствия или неверного заполнения красного пропуска. Среди них были нелегальные такси. На въездах в Краснодар такие автомобили разворачивали, а документ изымали.

На реке Кубань продолжают дежурить патрули муниципальной «Службы спасения». Они контролируют обстановку на катерах вдоль берегов в микрорайоне Гидростроителей и парка «Солнечный остров», а также вдоль берега Кубани.

Всего 30 мая жителям краевой столицы выдали 97 уведомлений о необходимости оставаться дома, за грубое нарушение режима карантина выписали 85 штрафов.

По данным на утро субботы, в десяти обсерваторах Краснодара находятся 1072 человека - в том числе, пассажиры, направленные в краевой центр из других городов Кубани.

30 мая выявили 82 случая коронавирусной инфекции в крае. Среди них 49 женщин и 33 мужчины, их возраст - от восьми месяцев до 90 лет. Больше всего случаев в Краснодаре – 25 новых пациентов.