Число заболевших коронавирусом в Сочи на 31 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 351 пациента

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 351 человека.

- За последние сутки подтвердились 6 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 82 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2666 человека. Их состояние удовлетворительное.

30 мая День города Сочи отметили в дистанционном формате. Для горожан была подготовлена обширная культурная и развлекательная программа.

- В День города для сочинцев и гостей курорта была подготовлена большую праздничную программу. Одним из ее ключевых моментов стал телемарафон, посвящённый общественно-политической, исторической, культурной и спортивной жизни Сочи, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.