Число заболевших коронавирусом в Сочи на 31 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 351 пациента
В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 351 человека.
- За последние сутки подтвердились 6 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.
Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 82 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2666 человека. Их состояние удовлетворительное.
30 мая День города Сочи отметили в дистанционном формате. Для горожан была подготовлена обширная культурная и развлекательная программа.
- В День города для сочинцев и гостей курорта была подготовлена большую праздничную программу. Одним из ее ключевых моментов стал телемарафон, посвящённый общественно-политической, исторической, культурной и спортивной жизни Сочи, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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