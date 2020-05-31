Коронавирус в Сочи, последние новости на 31 мая 2020: в городе подтверждено 6 новых случаев опасной инфекции

Из 82 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 6 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 351 пациента.

30 мая в Сочи День города отметили онлайн. Кроме того, праздничные поздравления прозвучали и во дворах жителей.

- В течение праздничного дня во всех районах курорта курсировали 11 автобусов с бригадами артистов местных учреждений культуры. Актёры, музыканты и циркачи показали 15-минутные представления, в которых рассказали историю города-курорта с 30-х годов и до наших дней, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.