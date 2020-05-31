2020-05-31T00:44:02+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 31 мая 2020: в городе подтверждено 6 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 31 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В течение праздничного дня во всех районах курорта курсировали автобусов с бригадами артистов, чтобы поздравить жителей во дворах. Фото: официальный сайт мэрии Сочи.В течение праздничного дня во всех районах курорта курсировали автобусов с бригадами артистов, чтобы поздравить жителей во дворах. Фото: официальный сайт мэрии Сочи.
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Из 82 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 6 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 351 пациента.

30 мая в Сочи День города отметили онлайн. Кроме того, праздничные поздравления прозвучали и во дворах жителей.

- В течение праздничного дня во всех районах курорта курсировали 11 автобусов с бригадами артистов местных учреждений культуры. Актёры, музыканты и циркачи показали 15-минутные представления, в которых рассказали историю города-курорта с 30-х годов и до наших дней, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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