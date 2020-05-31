Чтобы не платить алименты: в Армавире мужчина помирился с бывшей женой после ареста

Кубанские приставы - люди находчивые. В своей работе они применяют и кнут, и пряник. Могут и крупный долг взыскать, и помирить семью. Иногда воссоединиться супругам помогает арест имущества. Для кого-то стимулом становится перспектива «уголовно засветиться».

«Дорогая, я все осознал!»

Одна из таких историй произошла в Армавире. Ситуация типичная для нашего времени: некогда счастливый брак Воронцовых (фамилия изменена - Авт.) дал трещину, супруги разбежались. Суд постановил: ребенок останется с мамой, а муж будет платить алименты. 30-летний Иван решение Фемиды исполнять не стал - ежемесячно выплачивать своему чаду порядка 8 тысяч рублей не осилил. В итоге за год сумма накопилась большая - более 100 тысяч рублей.

В дело вступили судебные приставы.

- На должника составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - говорят «КП» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю. - В результате рассмотрения административного протокола гражданину назначили наказание в виде административного ареста.

Заключение хоть и было недолгим - всего 10 суток - но заставило Ивана хорошенечко подумать. В итоге после отбывания наказания, мужчина тут же рванул к бывшей жене.

Под арестом мужчина успел подумать над своим поведением.

- Маш, я все осознал, давай мириться! - предложил мужчина своей экс-супруге.

Между молодыми людьми вновь вспыхнули чувства - Иван и Мария сошлись.

- Сейчас супруги счастливы, ребенок растет в полной семье, - уточняют приставы. - Исполнительное производство окончено в связи с тем, что взыскатель отозвал исполнительный лист.

«Я помирюсь с женой - диван оставьте!»

Еще два случая произошли в Приморско-Ахтарске.

- На исполнении находились исполнительные производства о взыскании алиментов, - рассказывают в УФССП по Краснодарскому краю. - Двое горе-отцов отказывались платить своим детям. В итоге у одного мужчины образовалась задолженность в размере 109 тысяч рублей, у второго - 36 тысяч рублей.

Служители закона наведались к должникам домой. Так как уже дело дошло до крайних мер, приставы начали арестовывать имущество. У нерадивого отца, который задолжал своему ребенку больше 100 тысяч, описали всю бытовую технику в доме. У второго алиметщика долг меньше, потому приставы арестовали у него лишь угловой диван.

- Граждан предупредили, что если они не оплатят долги, арестованное имущество продадут в счет погашения долга, - уточняют в УФССП по краю.

Не успели приставы уйти, как тут же должник заявил: «Я помирюсь с женой - диван оставьте!»

В итоге горе-отцы, не сговариваясь, отправились к бывшим женам мириться. И, судя по всему, успешно. Приставам поступили заявления от обеих взыскательниц об отзыве исполнительных документов в связи с примирением сторон.