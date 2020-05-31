Праздник с доставкой на дом: как Сочи отметил День города

Сочи 30 мая отметил День города. Из-за коронавируса праздник прошел в необычном формате. Большая часть мероприятий проводилась дистанционно, а подарки к празднику некоторые горожане и туристы смогут увидеть только после карантина. Например, обновленную привокзальную площадь в самом сердце курорта.

День города в Сочи 2020 Фото: Сергей Лисицын

- Убежден, что главное богатство Сочи – это вы, его жители. Энергичные, трудолюбивые, гостеприимные и жизнерадостные. Именно вы создаете в городе особую атмосферу, благодаря которой Сочи любят и ценят миллионы россиян, - сказал в своем поздравлении жителям мэр города Алексей Копайгородский.

День города в Сочи 2020 Фото: Сергей Лисицын

Специально ко Дню города прошел грандиозный телемарафон, зрителями которого стали более миллиона человек. Сочинцев поздравляли представители городов-побратимов, муниципалитетов края, известные артисты, общественные и политические деятели. А вечером был представлен официальный гимн города в исполнении сочинского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко.

День города в Сочи 2020 Фото: Сергей Лисицын

Однако праздник не ограничился онлайн-мероприятиями. По городу курсировали автобусы «Матрешка» с артистам. Во дворах домов они показывали 15-минутные представления, пели песни, танцевали и выполняли цирковые трюки, а зрители могли наблюдать за ними из окон.

День города в Сочи 2020

– Сочинские артисты в этот день дали 70 концертов во всех четырех районах города – от Красной Поляны до Магри. Автобусы с музыкой в течение всего дня курсировали по городу, создавая праздничное настроение у его жителей и гостей в условиях ограничительных мер, – рассказали в прессслужбе администрации Сочи.

День города в Сочи 2020

Персональные поздравления в День города получили почетные жители Сочи и дорогие ветераны. А слоганом для Дня города Сочи 2020 из нескольких сотен предложенных горожанами вариантов был выбран #сочивсердцевсегда. Автор слогана - Татьяна Кундакчян из Лазаревского района.