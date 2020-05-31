2020-05-31T16:50:51+03:00
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День защиты детей в Краснодарском крае проведут онлайн: программа мероприятий

Для юных жителей края приготовлено немало мероприятий
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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День защиты детей юные жители края отметят онлайнДень защиты детей юные жители края отметят онлайнФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за карантина День защиты детей в Краснодарском крае широко отметят онлайн. В Сети учреждения культуры и образования проведут флешмобы, конкурсы, мастер-классы, выступления артистов. Уличные массовые мероприятия, к сожалению, отменены.

Краевой Центр детского и юношеского технического творчества подготовил программу для школьников 7-17 лет.

Краевой эколого-биологический центр организует интернет-конкурс «Зеленые ладошки»;

Сочинский эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова запустил флешмоб в Инстаграме и Вконтакте «В коротких штанишках»;

Краснодарский академический театр драмы с 25 мая запустил ретро-проект «Дети XX века». 1 июня в рамках проекта «Пушкин – детям!» артисты театра будут читать сказки великого писателя в Инстаграме;

Коллектив творческого объединения «Премьера» им. Л.Г. Гатова подготовил серию онлайн-эфиров в Инстаграме. На официальном сайте и в соцсетях «Премьеры» проходит проект #ДетиЛетоПремьера;

Краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых на своей странице в Инстаграме проводит праздник «Пусть детство звонкое смеется». На сайте учреждения стартует проект «Путешественники во времени»;

Мастер-классы для родителей и детей пройдут в инстаграм-аккаунте артиста Краснодарского краевого театра кукол Евгения Суманеева и на странице краснодарского государственного цирка;

В инстаграме Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко состоится онлайн-концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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