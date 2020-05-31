2020-05-31T17:19:25+03:00
Общество

В администрации Краснодара рассказали, как не получить штраф за нарушение карантина

Для этого нужно выполнить требования полицейских
Владислав КЛИМОВ
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Несмотря на то, что в Краснодаре отменен пропускной режим, карантин в регионе действует как минимум до 6 июня. Жители и гости города должны соблюдать ряд правил, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, а именно носить маски, держать социальную дистанцию, не гулять более, чем по двое, избегать скоплений людей. Запрещено проводить пикники, посещать парки и скверы.

За соблюдением карантина следят мобильные отряды самоконтроля или патрули, которые имеют полномочия выписывать уведомления о соблюдении режима самоизоляции или штрафы за грубое нарушение карантина.

Штрафы выписывают по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Минимальный размер штрафа 1000 рублей, максимальный 40 000 рублей для частных лиц.

В состав патрулей входят сотрудники полиции, которые имеют право выписывать штрафы.

В администрации Краснодара рассказали, как избежать строго наказания. Для этого нужно выслушать сотрудников. Они могут, например, попросить надеть маску или соблюдать дистанцию.

— Если человек сразу выполняет просьбу мобильной группы — то получает лишь уведомление; если пешие патрули фиксируют повторное или грубое нарушение, такое как массовое скопление людей (например, пикники) или посещение закрытых сейчас парков, выписывают штраф, — сообщают в администрации Краснодара.

Только за 30 мая жителям краевой столицы выдали 97 уведомлений о необходимости оставаться дома. За грубое нарушение режима карантина выписали 85 штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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