Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 1 июня 2020: за нарушение карантина оштрафовали еще 117 человек
Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 1 июня. Карантин и продолжает действовать на территории всего Краснодарского края до 6 июня.
Все жители города должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим и не находиться в компании более двух человек. Под запретом пикники и массовые скопления людей. На въездах в город за сутки не пустили 200 автомобилей без красных пропусков.
Штрафы выписывают в случае повторного или грубого нарушения карантина. Например, за посещение парков или пикники.По городу продолжают курсировать патрули. 31 мая на маршруты вышли 605 человек — сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, общественники. Они выписали 117 штрафов за минувшие сутки.
Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре
На утро воскресенья, 31 мая, в 10 обсерваторах города находились 1114 человек. Прибывающие в регион обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.
Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре выросло на 41 человека и составило 1417.
31 мая подтвердились 80 случаев заболевания в крае. За время пандемии в крае скончались 32 пациента. 35 местных жителей в реанимации на искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU
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