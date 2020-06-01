Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 1 июня 2020: за нарушение карантина оштрафовали еще 117 человек

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 1 июня. Карантин и продолжает действовать на территории всего Краснодарского края до 6 июня.

Все жители города должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим и не находиться в компании более двух человек. Под запретом пикники и массовые скопления людей. На въездах в город за сутки не пустили 200 автомобилей без красных пропусков.

Штрафы выписывают в случае повторного или грубого нарушения карантина. Например, за посещение парков или пикники.По городу продолжают курсировать патрули. 31 мая на маршруты вышли 605 человек — сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, общественники. Они выписали 117 штрафов за минувшие сутки.

Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре

На утро воскресенья, 31 мая, в 10 обсерваторах города находились 1114 человек. Прибывающие в регион обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.

Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре выросло на 41 человека и составило 1417.

31 мая подтвердились 80 случаев заболевания в крае. За время пандемии в крае скончались 32 пациента. 35 местных жителей в реанимации на искусственной вентиляции легких.