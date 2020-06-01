2020-05-31T22:28:07+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 1 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 358 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 1 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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Мэр Сочи считает, что туристов необходимо проинформировать о новых требованиях отдыха заблаговременно. Фото: официальный сайт мэрии СочиМэр Сочи считает, что туристов необходимо проинформировать о новых требованиях отдыха заблаговременно. Фото: официальный сайт мэрии Сочи
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 358 человек.

- За последние сутки подтвердились 7 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 80 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2753 человека. Их состояние удовлетворительное.

С 1 июня в Сочи открываются санатории, имеющие медицинскую лицензию,

- О новых требованиях, с которыми нам с вами приходится в этом году работать, необходимо проинформировать наших гостей заблаговременно. Санатории должны связаться с каждым гостем и разъяснить все моменты. Какие документы они должны привести с собой, какие правила их ждут внутри самого санатория. Важно предупредить, чтобы потом не вызвать недовольства наших гостей, - сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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