2020-05-31T22:32:12+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 1 июня 2020: в городе подтверждено 7 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 1 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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Отдыхающие должны обязательно привести с собой путёвку в санаторий или ваучер. Фото: официальный сайт мэрии Сочи.Отдыхающие должны обязательно привести с собой путёвку в санаторий или ваучер. Фото: официальный сайт мэрии Сочи.
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Из 80 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 7 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 358 пациентов.

В Сочи после проведения всех необходимых санитарных и противоэпидемиологических профилактических мероприятий с 1 июня планируют открыться 34 здравницы.

- Отдыхающие должны обязательно привести с собой не только путёвку в санаторий или ваучер, но две справки – о чистом эпидокружении и отсутствии коронавируса. Эти документы можно получить в поликлинике по месту постоянной регистрации гражданина, - обратили внимание в пресс-службе городской администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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