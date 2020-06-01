Коронавирус в Адыгее, последние новости на 1 июня 2020: Майкоп вырвался в лидеры по количеству заболевших

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 1 июня. Республика продолжает первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

В Майкопе состоялась плодоовощная ярмарка на площадке Адыгеи ского республиканского ипподрома. Продавцы и покупатели соблюдали все требования Роспотребназора.

Также в столице республики у женщины, зараженной коронавирусом, родился здоровый ребенок. Мать прибыла из Краснодарского края с отрицательным результатом теста на наличие вируса, однако в Адыгее диагноз подтвердился.

- Роды прошли успешно, ребенок родился здоровым. Женщина отправлена на амбулаторное лечение по месту жительства, - отмечают в минздраве республики.

Все, кто контактировал с пациенткой, помещены на 14-дневную самоизоляцию, коронавирус у них не выявлен.

Новое оборудование получила Майкопская городская клиническая больница, в том числе и два аппарата ИВЛ и компьютерный томограф.

По последним данным число заболевших COVID-19 в Адыгее - 874 человека, за сутки выросло на 20. На лечении находятся 471 человек, выздоровели 394, девять скончались.

Больше всего заболевших в Майкопе – 229, в Красногвардейском районе коронавирус обнаружен у 223 жителей. В Тахтамукайском районе 152 случая, в Адыгейске – 102, Теучежском районе – 78, Майкопском районе – 59. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (14), Гиагинском (11) и Шовгеновском (6) районах.