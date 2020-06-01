В краснодарском баре около мэрии устроили «карантинную вечеринку»

Соблюдение карантина, который действует до 6 июня, для мноих заведений стало невыносимым. Не так давно шумную тусовку устроила одна из краснодарских кальянных, где собрались десятки людей. Тогда после всех разбирательств с владельцем расторгли договор, а еще нерадивого предпринимателя наказали рублем. Не успела эта история забыться, как другой бар устроил «карантинную вечеринку».

Что интересно, руководство заведения организовало тусовку в прямом смысле под носом у мэрии, - бар находится на улице Красной в квартале от администрации города. Несмотря на это, администрация заведения тусовку закрытой не сделала - на нее могли прийти все жители города.

А собственно известно о ней стало после того, как посетители стали хвастаться в соцсетях роликами из бара. На кадрах видно, как десятки людей пьют игристое из бокалов, общаются и танцуют, несмотря на запрет.

Стоит сказать, в мэрии уже в курсе о прошедшей вечеринке. Глава города Евгений Первышов поднял эту тему на еженедельной городской планерке.

Глава Краснодара потребовал наказать организаторов карантинной вечеринки .

- Я благодарен всем другим рестораторам, которые работают лишь на вынос с соблюдением всех правил, - сказал градоначальник Евгений Первышов. - Конечно, все ждут послаблений. Но на выходных в баре «Архитектор» произошел вопиющий случай. Ребята допустили фальстарт - такие вечеринки дают свой отпечаток. Необходимо подключить все службы и разобраться. Необходимо принять достаточно жесткие меры.

КОММЕНТАРИЙ МВД

А тем временем роликами, которые появились в соцсетях, уже заинтересовалась полиция.

- На основании выявленной в Сети информации и видеозаписи, предположительно с мероприятия в одном из городских кафе, сотрудниками полиции проводится проверка, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - В случае подтверждения данной информации действиям руководства и сотрудников организации будет дана правовая оценка.

ВАЖНО!

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, хозяину бара грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Краснодарская кальянная в карантин организовала вечеринку

17 мая по социальным сетям разлетелось видео с тусовки в Краснодаре, которую организовали в карантин. На кадрах видно, что зажигательную вечеринку устроили в одной из кальянных в центре кубанской столицы. На организаторов и присутствующих на мероприятии обрушился шквал негативных комментариев с осуждениями. Сейчас ролик с вечеринкой в кальянной проверяет полиция (читайте далее)