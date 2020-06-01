Какие здравницы на Кубани открылись в курортный сезон 1 июня 2020 года

Исторический во всех смыслах курортный сезон 2020 стартовал сегодня, 1 июня, в Краснодарском крае. Однако не все санатории, отели и гостиницы смогут принять туристов.

- Сейчас все санатории и отели с медицинскими лицензиями. Пока эпидемиологическая обстановка позволяет нам начать его с 1 июня, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на прошедшем оперативном штабе.

В полный перечень здравниц с медицинскими лицензиями вошли 201 объект курортной сферы.

Итак,

АО «НПО Лавочкина» «Санаторно-оздоровительный комплекс «Анапа-Нептун», г. Анапа

АО «РЖД-Здоровье» Санаторий «Аквамарин» г. Анапа, п.Витязево

"АО ""Санаторий ""Анапа""" г. Анапа

"ФГКУ ""Санаторий ""Анапа"" ФСБ РФ" г. Анапа

"АО Санаторий ""Анапа-Океан""" г. Анапа

АО «Санаторий «БФО» г. Анапа

"ООО Cанаторий ""Бригантина""" г. Анапа

ООО «ЛОК «Витязь» г. Анапа, с. Витязево

АО «ДиЛУЧ» санаторно-курортный комплекс г. Анапа

ФБУ ЦР ФСС РФ «Кристалл» г. Анапа

АО «Санаторий «Кубань» г. Анапа

АО «Санаторий «Малая бухта» г. Анапа

"ООО ""Санаторий ""Магнолия""" г. Анапа, п.Витязево

"АО ""Санаторий ""Мотылек""" г. Анапа

"АО ""Санаторий ""Надежда""" г. Анапа

"ООО ""Санаторий ""Парус""" г. Анапа

АО Санаторий «Родник» г. Анапа

"АО ""Санаторий ""Русь""" г. Анапа

ООО Санаторий «Рябинушка» г. Анапа

"Санаторно-оздоровительный комплекс ""Спутник"" Филиал ФГБУК ""Государственный академический Большой театр России""" г. Анапа

ООО «Санаторий «Старинная Анапа» г. Анапа

ООО СКО «Смена» г. Анапа, Сукко

ФБЛПУ «Санаторий «Эллада» ФНС России» г. Анапа

"ФКУЗ ""Санаторий ""Юность МВД России""" г. Анапа

"Санаторий-профилакторий ""Пламя"" Филиала Медико-санитарная часть ООО ""Газпром трансгаз Краснодар""" г. Анапа, Пионерский пр-т, 112

"ФГБУ ""Санаторно-курортный колмплекс «Анапский» министерства обороны РФ «Санаторий «Золотой берег» " г. Анапа, Сукко

ООО «Санаторий «Мечта» г. Анапа

ООО «Санаторий «Дюна» г. Анапа, п. Витязево

ООО «Санаторий «Черноморская зорька» г. Анапа

ГБУЗ «Детский санаторий «Голубая Волна» г. Анапа

ООО «Нива-1», пансионат «Нива-1» г. Анапа

АО «Пансионат «Урал» г. Анапа

ООО «София» г. Анапа

"ООО ""Славянка""" г. Анапа

"Филиал АО ""УБТ-Уралвагонзавод"" в г. Анапа пансионат ""Малахит""" г. Анапа

"ООО ""Фея-2"", пансионат ""Фея-2""" г. Анапа

"ООО ""Пансионат ""Фея-3""" г. Анапа

"АО Центр судоремонта ""Звездочка"", пансионат ""Звездочка""" г. Анапа

ООО Пансионат «Южный Парус» г. Анапа

"ООО ""Оперативные технологии"", Пансионат ""Черное море""" г. Анапа

"ООО ""СПА Курорт"" " г. Анапа

"ООО ""СПА Курорт СЕРВИС"" " г. Анапа

"ООО""ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ""" г. Анапа

"ООО""ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ""" г. Анапа

"ООО «Радуга», пансионат ""Радуга""" г. Анапа

ООО УК «МАКНА», пансионат «Шингари» г. Анапа, с. Сукко

"ПАО ""Мурманскавтотранс"", пансионат с лечением ""Полярные зори""" г. Анапа

ООО «Дюны Золотые» г. Анапа

ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Дорожник»» г. Анапа

ООО «Корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг» г. Анапа

ООО «Золотая бухта» г. Анапа

АО «Санаторий «Маяк» г. Анапа

"ООО ""Санаторий Янтарь""" г. Анапа, район Анапский

"ООО ""Санаторий ""Глобус""" г. Анапа, п. Витязево

ООО «Санаторий «Минеральный» Апшеронский район, г. Хадыженск

ООО профилакторий «Светлый» Апшеронский район, г. Апшеронск

ООО «ЛОК-Великовечное» Белореченский район, с. Великовечное

"СКК ""Вулан"" - НКФ ФГБУ ""НМИЦ РК"" Минздрава России" " г. Геленджик

"НЛПУ ""Санаторий ""Солнечный берег"" Общероссийской общественной организации инвалидов ""Всероссийское Ордена трудового Красного Знамени общество слепых""" г. Геленджик

"Санаторий ""Солнечный"" - филиал АО ""РЖД-ЗДОРОВЬЕ""" "г. Геленджик

"ФГБУЗ ""Санаторий ""Архипо-Осиповка"" ФМБА России" г.Геленджик, с. Архипо-Осиповка

"ОАО Санаторий ""Красная Талка""" г. Геленджик

"АО пансионат с лечением ""Приморье""" "г.Геленджик

"ООО ""Санаторий ""Русь""" "г . Геленджик

"ОАО Санаторий ""Голубая даль""" "г. Геленджик, с. Дивноморское

"ЗАО лечебно-оздоровительный комплекс ""Солнечная"" " г. Геленджик

"АО ""Базовый санаторий имени М.В.Ломоносова""" "г. Геленджик

"ФГБУЗ туберкулезный санаторий ""Голубая бухта"" Министерства здравоохранения Российской Федерации" г. Геленджик

"ЗАО ""санаторий ""Жемчужина моря""" г .Геленджик, с.Кабардинка

Геленджикская испытательно-экспериментальная база с реабилитационным центром летного и инженерно-технического состава ПАО ТАНТК им.Бериева" г. Геленджик

"ФГКУ ""Санаторий ""Звездочка"" ФСБ России""" г. Геленджик

" Филиал ""Санаторий ""Дивноморское""

ФГКУ ""Санаторно-курортный комплекс ""Анапский"" Министерства обороны РФ" г.Геленджик

"ООО ""Пансионат ""Сосновая роща""" г. Геленджик

"Мурманская региональная общественная организация ""Оздоровление северян"", пансионат с лечением ""Фламинго"" " г. Геленджик, с.Дивноморское

"ЗАО пансионат ""Кабардинка""" г.Геленджик, с.Кабардинка

"ООО Отель-пансионат ""Кристалл""" г.Геленджик

"ООО ""Курортный комплекс ""Надежда""" г.Геленджик, с.Кабардинка

"ООО ""Оздоровительный комплекс ""Виктория""" г. Геленджик, х. Бетта

ООО «Сельскохозяйственная компания «Октябрь» г. Геленджик

"ООО ""Газпром трансгаз Сургут"", Санаторий-профилакторий ""Факел""" г. Геленджик

ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа» г. Горячий Ключ

"ЗАО ""Санаторий ""Горячий Ключ""" г. Горячий Ключ

"АУ РА РЦ ""Звездный""" г. Горячий Ключ

"ООО ""Санаторий ""Русь""" г. Горячий Ключ

"Филиал АО МПБК ""Очаково"" Санаторий Горный""" г. Горячий Ключ

"ЗАО ""Санаторий ""Ейск""" Ейский район, г. Ейск

ООО Санаторий «Приволянские воды» Каневской район, ст. Привольная

ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница» г. Краснодар

"Санаторий-профилакторий ""Юность"", ФГБОУ ВО ""Кубанский государственный университет"" " г. Краснодар

ООО «Клариса» "Лабинский район, г. Лабинск

АО «Санаторий Лаба» "Лабинский район, г. Лабинск

НО «Фонд «ЛДЦ «Березки» "Мостовский район, пгт. Мостовский, п .Псебай

ООО санаторий «Лесная гавань» г. Новороссийск, с. Широкая балка

ФГБУЗ «Пансионат им. А.И. Майстренко» г. Новороссийск, с. Широкая балка

Филиал ФКУЗ Санаторий им. С.М. Кирова ФСИН России г. Новороссийск

ООО Бальнеологическая лечебница «Приазовье» Славянский район, г. Славянск-на-Кубани

"АО ""Адлеркурорт""" г. Сочи, Адлерский район99 "АО ""Клинический санаторий ""Металлург""" г. Сочи

"АО ""Пансионат ""Автомобилист""" г. Сочи

"АО ""Санаторий ""Магадан""" г.Сочи, п. Лоо

" АО ""81 бронетанковый ремонтный завод"", пансионат ""Гренада""" г. Сочи

"АО ""Производственное объединение ""Северное машиностроительное предприятие"", пансионат ""Орбита-1""" г. Сочи

ООО «Санаторий «Бирюза» г. Сочи

ФГБУ ДДС им. Н.А. Семашко Минздрава России г. Сочи, Лазаревский район

"АО ""Пансионат ""Бургас""" г. Сочи

"АО ""Волна Резорт энд СПА""" г. Сочи

"ООО ""Санаторий ""Заполярье""" г. Сочи

"ООО ""Санаторно-курортный комплекс ""Знание""" г. Сочи

" ГУП г. Москвы ""Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы"", пансионат ""Изумруд""" г. Сочи

"АО ""Санаторий ""Известия""" г. Сочи

"ОАО ""Санаторий ""Южное взморье""" г. Сочи, Адлерский район

ООО «Санаторий «Роза Хутор» г. Сочи, Адлерский район

"АО Пансионат ""ФРЕГАТ""" г. Сочи, Адлерский раойн

"ФГБУ ""СКК ""Сочинский"" Министерства обороны РФ, филиал ""Санаторий ""Аврора"" " г. Сочи

"АО Санаторий ""Актер""" г. Сочи, Хостинский район

ООО «Газпром трансгаз Москва», санаторий «Голубая горка» г. Сочи

"ОАО Санаторий ""Зеленая роща""" г. Сочи, Хостинский район

АО «Санаторий «Золотой колос» г. Сочи, Хостинский район

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», санаторий «Мыс Видный» г. Сочи

ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации, санаторий «Авангард» г. Сочи

" ФГКУ «СКК «Сочинский» министерства обороны России, филиал Санаторий ""Сочинский""" г. Сочи

"Санаторий ""Светлана""- сочинский филиал АО ""Центральный совет по туризму и отдыху"" (холдинг)" г. Сочи

"ООО ""Санаторий им. М.В.Фрунзе""" г. Сочи

"ФГБУ ""Санаторий РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ ""Электроника""" г. Сочи

АО «Курортная поликлиника №1» "г. Сочи

"ГУ ""Санаторий ""Беларусь"" УДП Республики Беларусь" г. Сочи

" АО ""РЖД-Здоровье"", ""Санаторий ""Октябрьский""" г. Сочи

Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Радуга» ФНС г. Сочи

"ФГУ ""Объединенный санаторий ""Русь"" Управления делами Президента Российской Федерации" г. Сочи

"ФГУ ""Объединенный Санаторий ""Сочи"" Управления делами Президента Российской Федерации" г. Сочи

"АО ""РЖД-Здоровье, ""Санаторий ""Черноморье"" " г.Сочи

"АО ""Санаторий ""Белые Ночи""" г.Сочи, Лазаревский район, п.Уч-Дере

"АО ""Санаторий ""Аврора""" г. Сочи, Лазаревский район

"ЗАО ""НЕВА Интернейшенел""" г. Сочи

"ООО ""Клинический санаторно-курортный комплекс ""АКВАЛОО""" г. Сочи

"ФГБУ ""СКК Сочинский"" Министертсва обороны РФ, филиал ""Санаторий ""Лазурный берег"" " г. Сочи, п. Головинка

ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ г. Сочи, п. Дагомыс

" АО ""РЖД - ЗДОРОВЬЕ"", Санаторий ""Ивушка""" г. Сочи

"ООО ""Газпром добыча Астрахань"", оздоровительный центр ""Санаторий ""Юг"" " г. Сочи

АО санаторий «Лазаревское» г. Сочи, п. Лазаревское

"ООО «ОДИССЕЯ», санаторий ""Одиссея""" г. Сочи

ФГКУ « СКК «Сочинский» министерства обороны РФ, «Санаторий «Чемитоквадже» г. Сочи

ООО «Пансионат «Шексна» г. Сочи, Лазаревский район, п. Вардане

ФГБУ «СКК «Сочинский» министерства обороны РФ, «Санаторий «Янтарь» г. Сочи

Сельскохозяйственный потребительский кооператив по санаторно-курортному и медицинскому обслуживанию «Донагрокурорт», санаторий «Тихий Дон» г. Сочи

"Федеральное государственное учереждение ""Центральный клинический санаторий им. Ф.Э. Дзержинского"" " г. Сочи

"ФКУЗ""Санаторий ""Салют"" МВД РФ""" г. Сочи

ФКУ «Санаторий «Правда» Службы внешней разведки РФ г. Сочи

ФКУЗ Санаторий «Искра» МВД РФ г. Сочи

"Федеральное казенное учреждение здравоохранения ""Клинический санаторий ""Прогресс"" МВД России" г. Сочи

Негосударственное некоммерческое частное учреждение санаторий «Маяк» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ННЧУ санаторий «Маяк» ОООИ ВОГ) г. Сочи, Лазаревский район

"ООО ""ПКФ ""ЕВРОПОЛИС"", лечебно-оздоровительный комплекс ""Горный воздух"" " г. Сочи

ГКУ «Санаторий «Победа» ФТС России г. Сочи, Хостинский район

" ООО ""Газпром трансгаз Краснодар"", пансионат с лечением ""Факел""" г. Сочи

"ООО ""Сочинский Оздоровительный Комплекс ""Спутник"" " г. Сочи

ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи» г. Сочи

"ПЛОУ ""Санаторий ""Кавказ""" г. Сочи, Хостинский район, п. Хоста

" ООО ""Виктория-Отдых"" пансионат""" "г.Сочи, Лазаревский район, пос. Лазаревское

"ООО ""Санаторий ""Родина"" " г.Сочи

"ООО ""Мостовик Девелопмент""" г. Сочи, Адлерский район

"НАО ""Центр Омега""" г. Сочи

" ООО ""Сочи - Бриз""" г. Сочи

"ООО ""Лазурная"" " г. Сочи

"ООО ""Русский Дом-Сочи"", ООО ""Спа - Курорт """ г. Сочи, п. Лоо

" АО ""Гостиничный комплекс ""Жемчужина""" г. Сочи, Хостинский район

ООО «Оздоровительный комплекс «Приморский» г. Сочи

"ООО ""АНТЕРРА""" г. Сочи, Адлерский район

ООО «НАДЕЖДА +Н» г. Сочи, Адлерский район, Краснополянское лесничество

Пансионат Атола, ООО производственно-коммерческая фирма «ЕВРОПОЛИС» г. Сочи

"ООО ""Лечебно-оздоровительный комплекс ""ВИАМОНД""" г. Сочи, Лазаревский район

"ООО ""САНАТОРИЙ ""УРАЛ""" г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское

ООО «Хостинская Мацеста» г. Сочи, Хостинский район

ЗАО «Санаторий «Кудепста» г. Сочи, Хостинский район

ЗАО «Курорт Макопсе» г. Сочи, Лазаревский район

"Общество с ограниченной ответственностью ""Пансионат с лечением ""Кристалл""" г. Сочи

"ООО ""Зея"" " Темрюкский район, пос. Кучугуры

АО «Пансионат «Шепси» Туапсинский район,с. Шепси

АО «Пансионат с лечением «Импульс» Туапсинский район, с. Ольгинка

АО «База отдыха «Энергетик» Туапсинский район, село Шепси

ГУ санаторий «Белая Русь» Управление делами Президента Республики Беларусь Туапсинский район, п. Майский

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Туапсинский район, п. Тюменский

Федеральное государственное автономное учреждение «Санаторий ФССП России «Зелёная долина» Туапсинский район, пос. Дома отдыха Кубань

ООО «Пансионат «Маяк» Туапсинский район, с. Шепси

Федеральное государственное автономное учреждение «Дом отдыха «Туапсе» Управления делами Президента Российской Федерации "Туапсинский район, с. Бжид, территория ДО ""Голубая бухта""

ООО «Оздоровительный комплекс «Прометей» Туапсинский район, село Небуг

АО «ОК «Орбита» Туапсинский район, с. Ольгинка

"ОАО «Санаторий»

«Автотранспортник России»

" Туапсинский район, с. Агой

ООО ”Пансионат “Химик” Туапсинский район, пгт. Новомихайловский-2

ООО Санаторий «Радость» (в том числе детский санаторий «Радость») Туапсинский район, пгт. Джубга

ООО «Молния Ямал» Туапсинский район, с. Небуг

"ПАО ""Сургутнефтегаз""

Оздоровительного треста «Сургут», Санаторий «Лермонтово»

" Туапсинский район, с. Лермонтово

"ПАО ""Сургутнефтегаз""

Оздоровительного треста «Сургут», Санаторий «Нефтяник Сибири»

"Федеральное казенное учреждение здравоохранения ""Санаторий ""Сосновый"" Министерства внутренних дел Российской Федерации" Туапсинский район, п. Сосновый

ФКУЗ «Санаторий «Прибой» МВД РФ Туапсинский район, п. Джубга

АО «Санаторий «Зорька» Туапсинский район, п. Тюменский

ООО Санаторий «Звездочка» (в том числе детский санаторий «Звездочка») "Туапсинский район, пгт. Джубга, ок ""Заря"" "

ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», пансионат «Восток» Туапсинский район, с. Лермонтово, Тенгинское сельское поселение

"ФГКУЗ ""САНАТОРИЙ ""СОЛНЕЧНЫЙ"" ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ""" Туапсинский район, с. Лермонтово, территория санаторий Солнечный

"Акционерное общество ""РЖД-ЗДОРОВЬЕ"", санаторий ""Зеленый Гай""" Туапсинский район, с. Дедеркой, Шепсинское сельское поселение

"Санкт-Петербургский государственный университет, УОБ ""Горизонт"" " Туапсинский район, Ольгинка

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