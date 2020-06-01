«Раз на пляж нельзя, буду спортом заниматься»: в Сочи приехали первые туристы

С раннего утра 1 июня весь персонал санатория «Октябрьский» в сочинском микрорайоне Мамайка — уже на рабочих местах. Санаторий оживает после более чем двухмесячного карантинного перерыва, начиная, наконец, принимать туристов.

Прямо рядом с главным входом оборудован пункт приема гостей. Здесь вновь прибывшим первым делом меряют температуру бесконтактным способом, проверяют наличие справки об отрицательном результате COVID-теста и отправляют на заселение в главный корпус.

При входе у туристов проверяют состояние здоровьяФото: Иван ВИСЛОВ

Туристов пока немного, их привозят с вокзала Сочи и из аэропорта на санаторных минивэнах.

Пенсионерка Анна Крушинская из Москвы приезжает в санаторий уже не впервые. Еще до начала карантина в столице она предусмотрительно уехала в Сочи, сняла здесь квартиру и самоизолировалась на 2 месяца, а затем решила отдохнуть в санатории.

Анна Крушинская приехала в Сочи из МосквыФото: Иван ВИСЛОВ

- Это чудесное место, - говорит пенсионерка. - Здесь такой воздух, отличное питание, персонал очень заботливый, да и медицинская помощь квалифицированная. Я много где бывала в жизни, но здесь мне нравится больше всего.

Азамат Акопов из Санкт-Петербурга приехал в Сочи на поезде. Путевку ему еще в апреле предложили на работе. Азамат считает, что карантинные ограничения отпуску не помешают.

- Это, конечно, несколько необычно - вот такой «отдых в маске». Но не думаю, что это сильно повлияет на качество моего отпуска. Соблюдать эти ограничения не так уж трудно. Буду спортом заниматься, раз пока на пляж нельзя, - говорит Азамат.

В целом на летний сезон в «Октябрьском» смотрят, скорее, со сдержанным оптимизмом, ожидая загрузки в последующие месяцы до 88%.

На территории санаториев действует масочный режимФото: Иван ВИСЛОВ

- Сегодня мы ожидаем прибытие 54 гостей из разных регионов России, -наибольшее число их - из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. До конца недели приедет всего 112 человек, в том числе 20 детей,- говорит директор принадлежащего РЖД санатория «Октябрьский» Ольга Заславская. - Мы работаем в строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, на территории санатория у нас масочный режим, в номерах дважды в день проводится уборка, пляж пока не открыт, но мы готовы, при первой возможности, начать работу нашего аквапарка на территории.

На территории санатория есть аквапаркФото: Иван ВИСЛОВ

Даже несмотря на серьезные карантинные ограничения, - а покидать территорию санатория туристам запрещено, - скучать приезжим в «Октябрьском» не придется.

Строгие ограничения обязательны и для персоналаФото: Иван ВИСЛОВ

Здравница обладает большой благоустроенной территорией со множеством спортивных площадок, кинотеатром, и даже собственным зоопарком, который особенно любят туристы с детьми. Располагает санаторий и серьезной лечебной базой. Здесь разработаны и успешно применяются современные лечебные и оздоровительные программы для взрослых и детей. К санитарным нормам здесь относятся настолько строго, что предпочли не показывать журналистам внутренние помещения, где уже прошла полная дезинфекцмя.

Ну, а во всем Сочи 1 июня открывается чуть более половины из санаториев, обладающих медицинской лицензией. 34 из 65. Остальные рассчитывают включиться в работу в течение ближайших двух недель.