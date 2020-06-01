2020-06-01T21:36:11+03:00
Общество

Фотоконкурс «Мисс Офис-2020»: выбираем самую красивую девушку Краснодара

Участницы борются за право представить кубанскую столицу в Москве [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Победительницы отбора получат возможность завоевать престижное звание и выиграть 2 миллиона рублей.Победительницы отбора получат возможность завоевать престижное звание и выиграть 2 миллиона рублей.
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Ежегодно менеджеры, администраторы, клерки, словом, все девушки, которые трудятся в офисе краснодарских компаний, участвуют в кастинге Международного конкурса красоты «Мисс Офис». 2020-й год не стал исключением. Несмотря на коронавирус, отбор 11-го сезона состоится, правда, пройдет он дистанционно.

Попытать счастья в борьбе за два миллиона рублей и современные гаджеты, драгоценности и другие призы можно будет абсолютно бесплатно. Правда, допускаются на конкурс не все.

- 6 июня в Краснодаре состоится дистанционный кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2020», - рассказывают организаторы. - Участвовать могут офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Информационный партнер престижного конкурса – издание «Комсомольская правда-Кубань» - предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа девушек, успевших подать заявку и прошедших прекастинг. Голосуй за то участницу, что понравилась больше всего.

Девушка, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем по версии читателей «Комсомольской правды». Итоги голосования будут в социальных сетях инфопартнера и конкурса ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Положение о конкурсе

ИСТОЧНИК KP.RU

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