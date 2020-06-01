На Кубани произошло землетрясение
В Крымском районе Краснодарского края зафиксировано землетрясение. Сейсмологи сообщают о магнитуде 3,5.
- Сообщение о землетрясении пришло в 17.00 1 июня. Первым тревожный сигнал принял оперативный дежурный ЕДДС, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - По оперативным данным, сейсмособытие магнитудой 3,5 (по предварительной информации).
Специалисты уже выехали для обследования последствий землетрясения в его эпицентре. Вместе с ними представители администрации Крымского района и главы сельских поселений.
Жертв и разрушений нет.
СПРАВКА "КП"
Сейсмическая шкала в России
1 балл — колебания ощущаются исключительно приборами. Человек колебаний не ощущает.
2 балла — колебания могут почувствовать только люди, что находятся в спокойном, неподвижном состоянии.
3 балла — колебания ощущаются только внутри некоторых зданий.
4 балла — колебания чувствует большинство людей. В зданиях могут дребезжать стёкла, посуда.
5 баллов — колебания могут разбудить спящего человека. В помещениях нетрудно заметить раскачивание висячих предметов (например, ламп или люстр), колебания мебели. Появляются трещины в штукатурке. На улице качаются тонкие ветки деревьев.
6 баллов — ощущаются колебания всеми людьми, со стен падают картины, отдельные куски штукатурки отваливаются.
7 баллов — неизбежны трещины в штукатурке и в стенах кирпичных зданий. В некоторых зданиях возникает угроза частичных обрушений.
8 баллов — существенные конструктивные повреждения зданий: крупные трещины в стенах, обрушение балконов, карнизов и дымовых труб. Появляются трещины на крутых склонах и на почве.
9 баллов — в некоторых зданиях возникают обвалы, обрушение перекрытий и стен.
10 баллов — большинство зданий находятся под угрозой обрушения. На поверхности земли возникают трещины шириной до 1 метра.
11 баллов — полномасштабное обрушение всех построек и конструкций, крупные обвалы в горах, большое количество крупных трещин на поверхности земли. Наблюдается разрушение мостов.
12 баллов — изменение рельефа местности вплоть до неузнаваемости. Катастрофические последствия землетрясений — обвалы, оползни, изменение рельефа.
ИСТОЧНИК KP.RU