Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 2 июня 2020: за нарушение карантина оштрафовали еще 110 человек

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 2 июня. Карантин и продолжает действовать на территории всего Краснодарского края до 6 июня.

Все жители города должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим и не находиться в компании более двух человек. Под запретом пикники и массовые скопления людей. Прибывающие в регион обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. На утро 1 июня в обсерваторах города размещены 1229 человек.

На въездах в город за сутки не пустили 261 автомобиль без красного пропуска.

Штрафы выписывают в случае повторного или грубого нарушения карантина. Например, за посещение парков или пикники. По городу продолжают курсировать патрули. 1 июня на маршруты вышли 578 человек — сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, общественники. Они выписали 110 штрафов и выдали 80 уведомлений о необходимости оставаться дома только за минувшие сутки.

— За нарушение требований режима карантина за прошедшую неделю выдано 522 уведомления и составлено 472 протокола, несмотря на большую разъяснительную работу, проводимую группами самоконтроля, — говорит вице-мэр Алексей Горбенко.

Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре выросло на 20 человека и составило 1437. При этом выздоровело уже 934 человека

1 июня подтвердились 84 случая заболевания в крае. За время пандемии в крае скончались 33 пациента. 35 местных жителей в реанимации на искусственной вентиляции легких, еще двое подключены к ЭКМО.

В Краснодаре наращивают производство индивидуальных масок. В сутки изготавливают о до 38 тысяч штук. А мэр краевого центра извинился за пробки на въездах в город на выходных.

- Это вынужденная мера. Администрация совместно с ГИБДД, полицией Краснодара отрабатывала мероприятия по изъятию у нелегальных таксистов пропусков, которыми они не должны были обладать. Эти мероприятия проведены, большая часть незаконно полученных пропусков изъяты, - объяснил Евгений Первышов.