2020-06-01T22:51:53+03:00
Общество

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 2 июня 2020: темпы роста заболеваемости снижаются

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 2 июня 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 2 июня. Республика продолжает первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Эпидситуация в Адыгее выравнивается, прирост за сутки составил всего 16 человек, в Красногвардейском районе впервые после вспышки заболеваемости не зафиксировано ни одного случая.

- Используемый алгоритм противодействия инфекции дает возможность сдерживать её распространение и контролировать ситуацию. На своевременное выявление коронавируса и выздоровление людей влияет и тестирование. В дальнейшем нужно смотреть, как будет влиять на ситуацию запуск экономики. При этом важно уделять внимание контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Тем не менее в республике развернуто 580 койко-мест для лечения инфицированных коронавирусом.

По последним данным число заболевших COVID-19 в Адыгее - 890 человеке, за сутки выросло на 16. На лечении находятся 468 человек, выздоровели 413, девять скончались.

Больше всего заболевших в Майкопе – 233, в Красногвардейском районе коронавирус обнаружен у 223 жителей. В Тахтамукайском районе 156 случаев, в Адыгейске – 104, Теучежском районе – 82, Майкопском районе – 59. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (15), Гиагинском (12) и Шовгеновском (6) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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