В центре Сочи 17-летнего парня изрезали ножом на остановке

Накануне вечером на автобусной остановке «Кинотеатр Родина» на улице Гагарина нападению неизвестного прохожего подвергся 17-летний местный житель Семен П.

- Семен сидел на остановке, мимо на электросамокате проезжал его знакомый, и Семен ему что-то в шутку крикнул. Проходивший рядом мужчина принял это на свой счет и набросился на парня с ножом,- описывают произошедшее друзья потерпевшего.

"Скороая помощь" доставила пострадавшего в больницу. Фото ВК "ЧП Сочи"

По предварительным данным, молодой человек получил несколько колото-резаных ран обеих ног и потерял много крови. Врачи из прибывшей на место бригады « Скорой помощи» перевязали раны и доставили подростка в больницу.

По имеющейся информации, он находится в состоянии средней тяжести.

Парень получил несколько ножевых ранений в ноги. Фото ВК "ЧП Сочи"

О случившемся сразу же сообщено в полицию, правоохранительные органы ведут розыск нападавшего.