«Называл студентов младшими коллегами»: на Кубани умер основатель факультета журналистики Александр Факторович

Вспоминать на кубанском журфаке Александра Факторовича студентам и педагогам приходилось часто: кто использовал его теоретические разработки, многие вновь и вновь обращались к его практике, а кто приходил просто - за отцовским советом. Уделял внимание каждому, порой, в ущерб собственной занятости – таким запомнился журфаковцам выдающийся преподаватель, основатель факультета Александр Львович Факторович.

Он имел много наград, обладал высшими научными званиями, но самой ценной находкой для него были студенты. Факторович называл их «младшими коллегами», «деточками», явно не опошляя это слово, а относясь к будущим журналистам с уважением. За отцовским наставлением когда-то к нему обратилась студентка Ксения Рубинштейн. В то, что любимого педагога больше нет, она до сих пор не верит.

- Мир кубанской журналистики потерял очень значимого человека. Он всегда оказывал нам помощь, был самым понимающим. Когда в моей семье была тяжелая ситуация, он был единственным, кто интересовался моими делами, писал, спрашивал, проявлял сострадание, поддерживал. Он был человеком с большой буквы, - вспоминает Ксения.

О том, что по коридору идет Факторович, можно было понять издалека.Фото: Виталий КАРНАУХ

Личность Александра Факторовича была широко известна и за пределами Кубани. Не сосчитать его публикаций в научных журналах, газетах, не вспомнить все выступления основателя журфака КубГУ на конференциях. Таким он был всегда: целеустремленным и влюбленным в профессию. В 1992 году основал на филфаке отделение журналистики, а позже, когда братия расширилась, на плечи знаменитого педагога легло создание отдельного факультета.

Сегодня Сормовская,7 – здесь стоит здание журфака – место, куда приходят не только студенты, но и выпускники. Многие из старших в первую очередь шли на кафедру истории и правового регулирования массовых коммуникаций – к своему наставнику Александру Львовичу. С теплотой и улыбкой он всегда встречал всех, кого выпустил из-под своего крыла.

- Он читал предметы, словно знал их всю жизнь, - вспоминает преподавателя студентка 4 курса Елена Куликова. – Никогда не смотрел в наработки, текст словно сам рождался у него в голове. Александр Львович был умнейшим человеком, всегда усыпал нас комплиментами, называл младшими коллегами.

Не сосчитать его публикаций в научных журналах, газетах, не вспомнить все выступления основателя журфака КубГУ на конференциях.Фото: Виталий КАРНАУХ

О том, что по коридору идет Факторович, можно было понять издалека: быстрая походка, всегда большая сумка в руках (в ней он носил газеты и журналы для студентов).

- По голосу мы его узнавали всегда, - говорит четверокурсница Наталья Радчук. – Басистый, громкий, разносящийся по всем коридорам и кабинетам факультета. Его сообщения поздними вечерами о наших занятиях стали легендарными. Он, словно архив, помнил все.

А студенту Илье Тайдакову Факторович всегда крепко жал руку. Илья говорит, что в обычной жизни педагог был скромен: ездил на маршрутках, иногда с ним можно было столкнуться в кофейне.

- Я знаю его больше 30 лет, - говорит «Комсомолке» декан факультета журналистики КубГУ Валерий Касьянов. - Александр Львович был поразительным человеком, он не знал преград, пробивал любую стену. Самый яркий пример – это его подвиг по созданию факультета журналистики. Блестящий специалист, лучший лингвист в России, нам без него будет очень трудно.

Старшее поколение узнает Факторовича по публикациям в «Кубанских новостях», «Московском комсомольце», «Краснодарских известиях», «Аргументах и фактах». Александр Факторович был членом Союза журналистов России.