2020-06-02T12:16:40+03:00
Общество

Депутат Госдумы от Сочи предлагает Правительству РФ признать российские курорты зоной экономического бедствия

Поступления в бюджет курорта сократились наполовину
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Депутат ГД Константин Затулин. Фото Zatulin.ruДепутат ГД Константин Затулин. Фото Zatulin.ru
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Депутат от Сочинского округа Константин Затулин продолжает работать над смягчением требований Роспотребнадзора к курортной отрасли, принятых в условиях борьбы с пандемией. Накануне Затулин направил официальные письма в адрес первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова и вице-премьера, курирующего санаторно-курортную отрасль Дмитрия Чернышенко, в которых в очередной раз обозначил всю тяжесть проблемы.

Сочи потерял около 600 тысяч потенциальных туристов Фото: Сергей Лисицын

Сочи потерял около 600 тысяч потенциальных туристовФото: Сергей Лисицын

-Многие курорты Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Крым, Алтая являются по существу моногородами, которые в результате ограничительных мер из-за пандемии потеряли, и продолжат на неопределённую перспективу терять средства к существованию. Речь идет не только о градообразующих санаториях, гостиницах и др., но и о многочисленных смежных малых и средних предприятиях в общественном питании, экскурсионной сфере, индустрии развлечений, торговой сети, сельхозпроизводстве, морском и прочем транспорте, охранном обеспечении, - пишет Константин Затулин, – Роспотребнадзор 20 мая несколько смягчил свои требования, но они по-прежнему остаются очень жесткими. Никаких рекомендаций в отношении закрытых гостиниц, городских пляжей, экскурсионных объектов по состоянию на 1 июня нет.

Бюджет курорта в апреле недосчитался половины поступлений Фото: Сергей Лисицын

Бюджет курорта в апреле недосчитался половины поступленийФото: Сергей Лисицын

- Сложилась ситуация, при которой огромное число предприятий в курортных городах лишено реальной поддержки, доступа к кредитам, не рассматривается в списке пострадавших отраслей из-за узкого толкования кодов ОКВЭД,- подчеркивает депутат.

По словам Затулина, характерным примером является ситуация в главном российском курорте Сочи, который в 2019 году принял 6,5 млн. гостей. Сворачивание деловой активности в Сочи началось уже в феврале 2020 года из-за переноса и отмены целого ряда событийных, культурных спортивных и деловых мероприятий. За апрель 2020 года в бюджет города Сочи поступило 489 млн. рублей, или 52,6 процентов против соответствующего показателя 2019 года. Потери составили 441 млн. рублей.

Доходы в санаторно-курортном комплексе за сравнительный период сократились на 67 процентов, в потребительской сфере – на 55 процентов.

За истекшие 2 месяца карантинных мероприятий Сочи потерял около 600 тыс. потенциальных туристов. С 1 июня в Сочи разрешена работа только санаториев и пансионатов, имеющих медицинскую лицензию (всего 65 объектов), или 2,8 процентов хозяйствующих субъектов в курортной отрасли города). При этом ряд федеральных казенных санаториев не подтверждают готовность открытия из-за затратности выполнения требований Роспотребнадзора (по примерным подсчетам, затраты одной здравницы для выполнения этих рекомендаций за лето в среднем составят 40 млн. рублей).

В Сочи практически свернута деловая активность. Фото пресс-службы мэрии Сочи

В Сочи практически свернута деловая активность. Фото пресс-службы мэрии Сочи

В ходе «Правительственного часа» 27 мая в Государственной Думе РФ министру экономического развития РФ Максиму Решетникову было настойчиво рекомендовано рассмотреть возможность срочной подготовки и принятия цельной федеральной программы поддержки отечественных курортов, включающей особые меры помощи бизнесу в курортных зонах, отсрочку выплат или списание обязательных платежей, кредитов, расширенное включение в список особо пострадавших отраслей.

Большинство санаториев Сочи не открылись после карантина. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Большинство санаториев Сочи не открылись после карантина. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- По большому счету, курортные города и местности должны быть признаны зоной экономического бедствия. Соглашаясь с проблемой министр Решетников, однако, переадресовал ее решение на уровень регионов. Считаю, что такой подход категорически не соответствует ситуации, - заключает Константин Затулин и просит первого заместителя Председателя Правительства и вице-премьера, курирующего отрасль, принять соответствующие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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