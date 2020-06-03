Число заболевших коронавирусом в Сочи на 3 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 369 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 369 человек.

- За последние сутки подтвердились 3 случая опасной болезни, - сообщили в региональном оперaтивном штaбе.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 79 пациентов.

В обсерваторах находится 3033 человека. 1155 – в Краснодаре, 1005 – в Сочи, 223 – в Темрюкском районе, 56 – в станице Кущевской, 73 – в Геленджике, 192 – в Туапсе, 20 – в Армавире, 286 – в Анапе, 23 – в Ейске. За все время выявлено 58 положительных результатов на коронавирусную инфекцию. Через обсерваторы прошли 8463 человека.

1 июня в Сочи начали 20 здравниц курорта, которые уже приняли около 600 туристов.

Всего в список оздоровительных комплексов, соответствующих нормативам, вошли 79 сочинских санаториев. Они будут открываться поэтапно в июне.

На всех въездах в город – в аэропорту, на вокзалах и на автомобильном посту Магри для гостей санаториев оборудованы отдельные стойки прибытия. Там сотрудники мэрии Сочи проверяют у отдыхающих наличие путёвки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19.

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