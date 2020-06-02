58-летний житель Новороссийска спасен из тайской тюрьмы

58-летний Александр Якушин из Новороссийска скоро вернется домой. Его турпоездка без путевки чуть не закончилась трагедией, сообщает "Новороссийский рабочий".

А вызволяли его из Тайланда всем миром: волонтеры, власти, и просто неравнодушные люди.

Александр в Тайланд укатил в феврале, а когда собрался обратно, во всем мире начался карантин. Отмена рейсов, неизвестность. Выбраться новороссиец не смог. Ко всему прочему у него еще и деньги закончились, и виза. В итоге за нарушение визового режима он оказался в тюрьме Таиланда.

О нелегкой судьбе 58-летнего россиянина рассказали туристы, которые смогли вернуться в страну. Подключились волонтеры, начался сбор денег на возвращение Александра домой и на уплату штрафов в Таиланде. Но собранных средств волонтерам не хватило и они обратились в администрацию Краснодарского края за помощью.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева помощь была оказана максимальная. И не только финансовая, власти взяли на себя и оформление документов, и переговоры с тайской стороной.

- Удалось привлечь консульский отдел посольства в Таиланде, на него легли сложнейшие переговоры и оформление документов на возвращение. Краснодарский край должен был заявить о важности процедуры, получить разрешение на депортацию. Потребовалась слаженная, а главное, оперативная работа всех, чтобы Александр Якушин вернулся в Россию, - говорит волонтер Светлана Шерстобоева.

И в итоге по ходатайству Краснодарского края мужчину удалось включить в список на вывозной рейс.

Сейчас Александр Якушин находится в Москве в обсерваторе и уже скоро вернется в Новороссийск.