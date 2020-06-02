2020-06-02T17:16:08+03:00
Здоровье

На Кубани с крыши упала известная артистка

Сейчас 60-летняя женщина находится в больнице [фото]
Евгения СОРОКА
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Весной в ДК, где произошел несчастный случай, проводили масштабный ремонт.Весной в ДК, где произошел несчастный случай, проводили масштабный ремонт.
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Этот несчастный случай произошел еще утром 21 мая в станице Новониколаевской Калининского района. В местный ДК вызвали скорую – помощь потребовалась 60-летнему руководителю учреждения. Женщина, как оказалось, упала с большой высоты, после чего ее срочно госпитализировали в больницу.

- Как только пострадавшая поступила в отделение, ей провели полное обследование, - сообщает «КП» - Кубань» источник в больнице. - У нее диагностирована кататравма (вид травмы, полученной при падении с высоты из-за контакта с твердыми поверхностями – Авт.). Кроме того, у женщины множественные переломы ребер слева и закрытый перелом суставной впадины тазобедренного сустава.

Спустя две недели женщина по-прежнему находится в медучреждении.

Спустя две недели женщина по-прежнему находится в медучреждении.

О госпитализированной пациентке медики, как и положено, сообщили правоохранителям, где организовали проверку. На данный момент, удалось выяснить, что женщина упала с крыши дома культуры, пролетев 5 метров. Как это произошло, сейчас и выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Спустя две недели женщина по-прежнему находится в медучреждении. Однако за ее здоровье переживают не только коллеги, но и вся станица. Дело в том, что пострадавшая не только более 15 лет руководила местным ДК, но и сама выступала на сцене. Женщина - солистка Новониколаевского сельского дома культуры. Ни один праздник в станице, ни одно мероприятие не обходились без ее участия.

- У нее потрясающий завораживающий голос. Песни в ее исполнении можно слушать часами, - не раз хвалили жители станицы.

Ко всему прочему она еще и депутат Совета Новониколаевского сельского поселения Калининского района.

- Не хотелось бы никак комментировать это. Всю помощь ей оказывают врачи, - сказал «КП» - Кубань» заместитель главы Николаевского сельского поселения Иван Дудка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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