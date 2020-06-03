Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 3 июня 2020: три человека скончались, ресторанам и нарушителям карантина выписывают штрафы

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 3 июня. В городе продолжает действовать карантин, введенный до 6 июня. Решение о его продлении или завершении будет принято на заседании краевого оперативного штаба 4 июня.

Пока же все жители Краснодарского края обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Запрещены прогулки по паркам, пикники и массовые мероприятия.

Бары, кафе и рестораны могут работать только на вынос. Однако не все соблюдают требования Роспотребнадзора.

За вечеринку у бара «Аритектор» владельцу и двум сотрудникам заведения грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей. На них составлен административный протокол, материалы дела направят в суд — для принятия окончательного решения о привлечении к ответственности.

Еще один праздник с участием детей и аниматоров прошел 1 июня у кафе «АндерСон». В администрации Краснодара сообщают, что протоколы за нарушение режима карантина выписали двум аниматорам и двум организаторам мероприятия.

2 июня на въезде в Краснодар не пустили 368 машин без красного пропуска. Патрули в городе продолжают штрафовать нарушителей карантина.

— Всего 2 июня жителям краевой столицы выдали 99 уведомлений о необходимости оставаться дома. За грубое нарушение режима карантина выписали 127 штрафов, — сообщают в администрации Краснодара.

Всех прибывающих из других регионов на Кубань помещают в обсерваторы на две недели. В течение дня 1 июня в обсерваторы города направили 90 пассажиров — жителей других регионов страны. Только в Краснодаре таким образом изолированы 1179 человек.

Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре выросло на 24 человека и составило 1461. При этом в больницах краевого центра за сутки скончались три пациента. Это 69-летняя женщина, мужчина 84 лет и 77-летний житель Краснодара. Число жертв коронавируса на Кубани достигло 36.