Коронавирус в Адыгее, последние новости на 3 июня 2020: число заболевших превысило 900 человек
Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 3 июня. Республика продолжает первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
Эпидемиологическая ситуация в республике складывается благополучно. За последние сутки количество выздоровевших составило 52 против 14 новых больных. Тем не менее в Адыгее продолжает действовать масочно-перчаточный режим и правила социальной дистанции.
По последним данным число заболевших COVID-19 в Адыгее – 904 человека, за сутки выросло на 14. На лечении находятся 430 человек, выздоровели 465, девять скончались.
Больше всего заболевших в Майкопе – 239, в Красногвардейском районе коронавирус обнаружен у 224 жителей. В Тахтамукайском районе 160 случаев, в Адыгейске – 104, Теучежском районе – 83, Майкопском районе – 61. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (15), Гиагинском (12) и Шовгеновском (6) районах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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