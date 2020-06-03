2020-06-03T09:57:26+03:00
Спорт

Первый матч «Краснодара» после пандемии состоится 21 июня

Опубликован календарь оставшихся матчей премьер-лиги
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Андрей ШРАМКО/ФК КраснодарФото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар
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Стало известно расписание матчей ФК «Краснодар» в июне и июле 2020 года. 19 июня возобновляется прерванный из-за коронавируса розыгрыш Российской футбольной премьер-лиги. Согласно календарю «Краснодара», игра с «Динамо» состоится 21 июня и начнется в 20:00. Всего же команде предстоит провести восемь матчей. С большой вероятностью они пройдут без зрителей.

После 22 туров «Краснодар» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Столько же у идущего вторым «Локомотива», но он выше по дополнительным показателям. С 50 очками лидирует петербургский «Зенит».

Расписание матчей ФК Краснодар

Расписание матчей ФК Краснодар

Расписание матчей «Краснодара» в июне и июле 2020

21 июня. 20:00. «Краснодар» – «Динамо» (Москва)

27 июня. 14:00. «Оренбург» – «Краснодар»

1 июля. 20:00. «Ростов» – «Краснодар»

5 июля. 20:30. «Краснодар» – «Зенит» (Санкт-Петербург)

9 июля. 20:30. «Рубин» (Казань) – «Краснодар»

12 июля. 20:30. «Краснодар» – «Урал» (Екатеринбург)

15 июля. 16:00. «Крылья Советов» (Самара) – «Краснодар»

22 июля. 19:00. «Краснодар» – «Ахмат» (Грозный)

В пресс-службе РПЛ сообщили, что никогда в истории лиги матчи не проводились в таком интенсивном графике. Имя чемпиона станет известно 22 июля. Следующий сезон стартует уже в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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