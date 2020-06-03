2020-06-03T11:53:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин, а душа праздника хочет: главе района на Кубани пришлось объясняться с жителями из-за инициативы провести торжества онлайн

Новаторство в целях безопасности в период пандемии коронавируса они не оценили
Евгения ОСТРАЯ
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В Сочи такой формат уже опробовали, когда отмечали День города.В Сочи такой формат уже опробовали, когда отмечали День города.Фото: Сергей Лисицын
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Вслед за курортным Сочи День станицы Динской в 30 килиметрах от Краснодара местные власти решили отметить онлайн. В стране пандемия коронавируса - еще пару недель назад жизнь и горожан, и селян ограничивалась рамками собственного жилища. И пока они действуют до 6 июня.

В официальном аккаунте главы района Евгения Пергуна появился привлекательный анонс.Торжества в Динской были запланированы на 11 июня.

- День Динского района и станицы Динской пройдет в онлайн-формате. Традиционные мероприятия, к которым привыкли динчане, уйдут в пространство интернета.Организаторы обещают, что к ним добавятся и новые. Культурные фестивали, исторические экскурсы, молодежные викторины и спортивные акции, флешмобы, челленджи, творческие фотоконкурсы стартуют 2 июня и получат свое завершение в финале праздника 11 июня, - гласило объявление.

А уже через пару часов жители более чем 100-тысячного района засыпали главу гневными сообщениями.

- Пусть сами и празднуют онлайн. Лучше бы вообще отменили, чем этот цирк, - написали они в соцсетях.

К слову, глава решил объяснится в тот же вечер, опубликовав обращение.

- Идея провести праздник онлайн обсуждается очень жарко, - сказал Евгений Пергун. - Вижу, что есть предложения перенести торжества на другую дату, но хочу сказать вам свое мнение и объяснится.

Инициативу он назвал вынужденной мерой и пообещал настоящий праздник, когда ежедневная статистика по заболевшим коронавирусом это позволит.

Главе района на Кубани пришлось объясняться с населением из-за праздника онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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