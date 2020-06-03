Обещал помочь с водительскими правами: в Адыгее полковника полиции подозревают в мошенничестве

Руководитель одного из структурных подразделений МВД по Адыгее стал фигурантом уголовного дела. Полковника полиции заподозрили в крупном мошенничестве.

Следствие считает, что в ноябре 2019 года подозреваемый, используя свое служебное положение, во время беседы с жителем Майкопа пообещал помочь получить водительские права. Для этого парню не нужно было проходить обучение, более того, даже сдача экзаменов в ГИБДД не понадобилась бы. Разумеется, за деньги.

- Подозреваемый умышленно ввел его в заблуждение относительно своих полномочий по выдаче водительского удостоверения, хотя в действительности не имел такой возможности, - говорят в СУ СК по Адыгее. - Майкопчанин передал требуемую сумму денег (в рамках следствия она не разглашается - Авт.).

Похищенные деньги полковник полиции потратил на свои нужды. А вот обещанные права житель Майкопа так и не увидел.

- По материалам, поступившим из УФСБ по Республике Адыгея, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения»., - уточняют в СУ СК по Адыгее.

Подозреваемый уже задержан, сейчас рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

- Если вина будет доказана, сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и он понесет ответственность в соответствии с законодательством, - уточняют в МВД по Адыгее.

А грозит ему серьезное наказание. Либо штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.