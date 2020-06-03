Семейное «Достояние»: в Краснодаре появится квартал для комфортной жизни

Покупателем инвестиционно-привлекательного участка в популярном районе краевой столицы стал один из крупнейших застройщиков России ГК «ЮгСтройИнвест». Площадь участка - более 40 га.

По оценке экспертов, эта часть города пользуется большой популярностью у жителей Краснодара, благодаря развитой инфраструктуре, удобной транспортной развязке и прямому выезду к Черноморскому побережью.

По предварительным данным, земельный участок предназначен для строительства нового района, в котором будут учтены интересы жителей разного возраста – от детей до пенсионеров. Что вполне логично, учитывая стиль работы застройщика, ведь визитной карточкой группы компаний «ЮгСтройИнвест» является комплексное освоение территорий. В каждом из своих проектов одновременно с жилыми домами компания строит детские сады и школы, обустраивает места для отдыха и занятий спортом. Новый микрорайон обещает стать достойным продолжением такой практики.

Известно, что жилой район будет носить название «Достояние», которое выбрали общим голосованием в феврале 2020 года подписчики официальных аккаунтов в соцсетях компании. По информации застройщика, работы планируют начать уже летом текущего года.

Напомним, это будет третий по счету проект, который ГК «ЮгСтройИнвест» реализует в Краснодаре. В 2019 г. застройщик завершил застройку ЖК «Панорама» - современного комфортного микрорайона с развитой инфраструктурой. В настоящее время идет активное строительство микрорайона «Губернский» - самого семейного района кубанской столицы.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» является одним из крупнейших застройщиков Юга России. За 16 лет работы группа компаний построила 179 домов, свыше 3,7 млн квадратных метров жилья и 15 социальных объектов. Все проекты компания завершила точно в срок.