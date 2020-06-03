2020-06-03T18:34:55+03:00
Общество

«Дельфина держали на руках»: Чтобы спасти животное, волонтеры больше трех часов простояли по пояс в воде

В Сочи тяжело больная белобочка приплыла к людям, надеясь на помощь [фото]
Юлия БАРАНОВА
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Белобочка приплыла к людям в районе сочинского пляжа «Красный штурм», будто прося помощи. Фото: @delfacenterБелобочка приплыла к людям в районе сочинского пляжа «Красный штурм», будто прося помощи. Фото: @delfacenter

1 июня в 18:50 в научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа», который находится в Сочи, позвонили очевидцы и рассказали о больном дельфине. Белобочка приплыла к людям в районе городского пляжа «Красный штурм», будто прося помощи.

Команда Центра спасения дельфинов срочно выехала на место ЧП.

- Когда мы приехали на место, то увидели живого дельфина, которого люди держали на поверхности воды, все происходило у берега, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» координатор «Дельфы» Ирина Шулгестерова.

По ее словам, дельфин был жив, но держаться на воде самостоятельно уже не мог, у него на это не хватало сил.

Координатор Центра спасения дельфинов обратила внимание, что дельфины обращаются за помощью к людям нечасто. Можно сказать, это уникальный случай.

Дельфины, конечно, все разные, у каждого свой характер. Фото: @delfacenter

Дельфины, конечно, все разные, у каждого свой характер. Фото: @delfacenter

«Дельфины, конечно, все разные, у каждого свой характер. Например, истощенная белобочка, обнаруженная в районе анапского Утриша, категорически не хотела подпускать к себе людей», продолжила Ирина.

Сочинский дельфин был очень болен: ослаблен и истощён. Волонтеры ужаснулись, когда увидели на коже животного глубокие, воспалённые раны и язвы. Состояние белобочки было оценили как крайне тяжелое. Были проведены ветеринарные манипуляции для обезболивания, снятия обезвоживания и интоксикации, антибактериальная терапия, санация ран и язв. Дельфин давал себя лечить и совсем не боялся уколов.

Тем временем закат погас, на пляже стемнело. Но команда Центра спасения дельфинов и их добровольные помощники продолжали стоять в воде, поддерживая больное млекопитающее.

«Мы все были в гидрокостюмах. Сейчас вода в море у берегов Сочи примерно 18 градусов. В общей сложности ребята-помощники простояли по пояс в воде больше трёх часов, мы – более часа», - отметила координатор Центра.

Волонтеры были готовы дежурить с белобочкой на всю ночь. Но в 21:40 дельфин перестал дышать.

«Анализ крови показал, критическое состояние животного, он был при смерти. Но причина гибели ещё не установлена: требуется провести дополнительные исследования биоматериала», - уточнила Ирина Шулгестерова.

В апреле на пляже Ривьера была обнаружена азовка. Фото: @delfacenter

В апреле на пляже Ривьера была обнаружена азовка. Фото: @delfacenter

Она обратила внимание, что это уже второй случай в 2020 году, когда команда центра находит живых дельфинов. В апреле на пляже Ривьера была обнаружена азовка. К сожалению она тоже умерла на руках волонтеров. Причиной смерти стали паразиты, которые поразили внутренние органы животного.

«Выезжая на такие вызовы, всегда надеешься на лучшее, но приходится готовиться и к худшему. Спасти этих дельфинов, к огромному сожалению, оказалось невозможно, но мы знаем, что смогли оказать китообразным максимальную поддержку и уменьшить страдания и боль в последние часы их жизни», - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» директор центра «Дельфа» Татьяна Белей.

Она добавила, что пока в Сочи нет стационарного центра спасения - волонтеры выезжают на помощь к больным дельфинам, но могут провести лишь поддерживающие процедуры. «Для лечения и оказания полноценной помощи необходим стационарный центр. Уже третий год мы ведём сбор средств - удалось собрать 25%», - заключила директор центра «Дельфа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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