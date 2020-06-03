На Кубани произошло второе за неделю землетрясение

В среду, 3 июня, в Краснодарском крае произошло землетрясение. Сейсмическая активность наблюдается на территории Крымского района в 7 километрах от станицы Варениковской.

- По информации диспетчера Анапской сейсмостанции, в 11:30 зафиксированы подземные толчки, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации муниципалитета. - Магнитуда была 2-2,5.

По данным исследователей, эпицентр находился на глубине 10 километров. Однако местные жители говорят, что в этот раз подземные толчки почти не ощущались.

Напомним, это уже второе землетрясение на этой неделе. 1 июня грозное явление природы было зафиксировано также в Крымском районе. Тогда сейсмоприборы зафиксировали магнитуду 3,9. Никаких разрушений не было.

ВАЖНО!

Тем не менее спасатели напоминают, что каждый должен иметь знания о землетрясениях, чтобы вовремя среагировать на опасность. Почувствовав колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике.

Если вы живете на нижних этажах: не теряя времени, быстро выйдите из здания, взяв (только заранее подготовленные!) документы, деньги и предметы первой необходимости.

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте машину, только откройте двери, и ждите, пока толчки не прекратятся.