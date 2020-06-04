Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 4 июня 2020: губернатор выступит с обращением о поэтапном выходе из карантина

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 4 июня. Карантин на Кубани продолжает действовать до 6 июня, однако уже сегодня состоится заседание оперативного штаба края, на котором будут приняты дальнейшие решения о выходе из карантина.

Ожидается, что уже с 6 июня часть ограничений будет снята. Не исключено, что разрешат прогулки в парках, станет известна дата начала работы отелей и пляжей на Черноморском побережье.

На сегодняшний день все жители и гости края обязаны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а все прибывающие из других регионов, должны пройти двухнедельную изоляцию. Запрещены прогулки по паркам, пикники и массовые мероприятия. Бары, кафе и рестораны могут работать только на вынос.

Эпидемиологическая ситуация в крае продолжает оставаться стабильной, что внушает оптимизм по поводу возможного скорого снятия карантинных ограничений.

Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре выросло на 24 человека и составило 1485, большинство из них выписаны с выздоровлением.

На въездах в город продолжают работать посты, где разворачивают автомобили без красных пропусков. 194 авто не пустили в Краснодар 3 июня.

Патрули в городе продолжают штрафовать за грубые нарушения карантина.

- Всего 3 июня жителям краевой столицы выдали 112 уведомлений о необходимости оставаться дома. За грубое нарушение режима карантина выписали 105 штрафов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В обсерваторах краевого центра находятся 1182 человека. Это в том числе пассажиры, направленные в краевой центр из других муниципалитетов края.