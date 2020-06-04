2020-06-03T22:42:01+03:00
Общество

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 4 июня 2020: медики республики получили новые машины «скорой» с ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 4 июня 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба республики АдыгеяФото: пресс-служба республики Адыгея
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 4 июня. Республика продолжает первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Новых крупных вспышек заболеваемости в Адыгее не зафиксировано, однако количество больных за минувшие сутки увеличилось на 33 человека, что вдвое больше, чем днем ранее. В республике продолжает действовать масочно-перчаточный режим и правила социальной дистанции.

По последним данным число заболевших COVID-19 в Адыгее – 937 человек, за сутки выросло на 33. На лечении находится 441 пациент, с начала эпидемии выздоровели 487, девять скончались.

Больше всего заболевших в Майкопе – 251, в Красногвардейском районе коронавирус обнаружен у 233 жителей. В Тахтамукайском районе 162 случая, в Адыгейске – 106, Теучежском районе – 89, Майкопском районе – 62. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (15), Гиагинском (13) и Шовгеновском (6) районах.

Продолжается обновление оснащения медиков. Адыгея получила 24 спецавтомобиля для лечебных учреждений Гиагинского, Красногвардейского и Теучежского районов, а также для службы скорой помощи республики. Часть из из них – это реанимобили со встроенными аппаратами ИВЛ.

- Данные реанимобили закуплены для Адыгеи по распоряжению Правительства РФ в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции. В ближайшие дни ожидается прибытие еще трех автомобилей медслужбы для Шовгеновского района, - рассказали в пресс-службе республики Адыгея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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