Коронавирус в Адыгее, последние новости на 4 июня 2020: медики республики получили новые машины «скорой» с ИВЛ

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 4 июня. Республика продолжает первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Новых крупных вспышек заболеваемости в Адыгее не зафиксировано, однако количество больных за минувшие сутки увеличилось на 33 человека, что вдвое больше, чем днем ранее. В республике продолжает действовать масочно-перчаточный режим и правила социальной дистанции.

По последним данным число заболевших COVID-19 в Адыгее – 937 человек, за сутки выросло на 33. На лечении находится 441 пациент, с начала эпидемии выздоровели 487, девять скончались.

Больше всего заболевших в Майкопе – 251, в Красногвардейском районе коронавирус обнаружен у 233 жителей. В Тахтамукайском районе 162 случая, в Адыгейске – 106, Теучежском районе – 89, Майкопском районе – 62. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (15), Гиагинском (13) и Шовгеновском (6) районах.

Продолжается обновление оснащения медиков. Адыгея получила 24 спецавтомобиля для лечебных учреждений Гиагинского, Красногвардейского и Теучежского районов, а также для службы скорой помощи республики. Часть из из них – это реанимобили со встроенными аппаратами ИВЛ.

- Данные реанимобили закуплены для Адыгеи по распоряжению Правительства РФ в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции. В ближайшие дни ожидается прибытие еще трех автомобилей медслужбы для Шовгеновского района, - рассказали в пресс-службе республики Адыгея.