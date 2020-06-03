В Крaснoдaре двое мужчин спасли мaлыша, который чуть не упaл с кaрнизa второго этажа

- Не надо о нас писать, мы ж не герои! - застенчиво говорит 30-летний краснодарец Рафик Чалукян. Именно он вместе с 35-летним братом Артуром Саакяном пришел на помощь 2-летней крохе, сидевшей на карнизе второго этажа.

Молодые люди шли по улице Бабушкина в Краснодаре. Как вдруг впереди заметили толпу людей около жилого дома.

- Сначала не поняли, что случилось. Когда подошли ближе, увидели, что все смотрят наверх, а там из окна выбрался ребенок! - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Рафик Чалукян.

Малыш лишь в одном памперсе сидел на карнизе. Он разглядывал людей, не чувствуя опасности. Одно неловкое движение и он может сорваться вниз со второго этажа.

- Звали взрослых, стучала в квартиру соседка - без толку. Похоже, дома никого нет, - вздыхали очевидцы, стоявшие под окном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/782949" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре с окна 2 этажа сняли сидящего малыша Видео: vk.com/ru_chp.

Пока люди возмущались, двое парней решили действовать. Артур забежал во двор. У одного из мужиков он заметил лестницу.

- Можно одолжить у вас стремянку на несколько минут, - спросил он и тут же ринулся к окну квартиры.

Длины лестницы хватило лишь частично, но, к счастью, на 1 этаже дома был магазин, над крыльцом которого был козырек.

На фото Артур Саакян (слева) и Рафик Чалукян.

- Я держал лестницу, чтобы она не скользила. А Артур забрался по ней, а затем перешагнул на этот козырек. Быстро подошел к малышу и взял его на руки. Мальчик не испугался, не начал плакать, - вспоминает Рафик. - Затем брат начал спускаться, а там я ему уже помог, взял кроху на руки. Я сам отец - иначе в этой ситуации я поступить просто не мог.

Сразу после спасения мужчина передал мальчика женщинам, которые укутали его в кофту, и поспешили по своим делам. А спустя время к дому приехали правоохранители. Как оказалось, в квартире взрослые все-таки были. 22-летняя мать ребенка так крепко уснула, что не заметила, как ее сын выбрался на улицу. Не слышала она и звонков соседок. Известно, что жилье у семьи - съемное. Отец в этот момент был на работе.

- На месте работали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних городской полиции, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - По данному факту проводится проверка.