Коронавирус в Сочи, последние новости на 5 июня 2020: в городе выявлено 6 новых случаев опасной инфекции
В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 375 человек.
За последние сутки в Сочи выявлено 6 случаев опасной болезни.
Всего же за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 80 пациентов.
– Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4148 человек. 3006 пациентов выздоровели, из них 89 за последние сутки. За время пандемии скончались 40 человек. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщает Минздрав региона.
После снятия жестких карантинных мер, в Сочи возобновилась работа строительной отрасли.
Достраиваются сразу 8 проблемных объектов-речь идет о ранее замороженных проектах многоквартирных жилых домов. Как ожидается ,до конца 2020 года свои квартиры в них смогут получить более 1600 дольщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU