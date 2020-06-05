2020-06-04T11:39:38+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 5 июня 2020: в городе выявлено 6 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 5 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи выявлено 6 новых случаев COVID 19. Фото Лилия КозловаВ Сочи выявлено 6 новых случаев COVID 19. Фото Лилия Козлова
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 375 человек.

За последние сутки в Сочи выявлено 6 случаев опасной болезни.

Всего же за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 80 пациентов.

– Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4148 человек. 3006 пациентов выздоровели, из них 89 за последние сутки. За время пандемии скончались 40 человек. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщает Минздрав региона.

После снятия жестких карантинных мер, в Сочи возобновилась работа строительной отрасли.

Достраиваются сразу 8 проблемных объектов-речь идет о ранее замороженных проектах многоквартирных жилых домов. Как ожидается ,до конца 2020 года свои квартиры в них смогут получить более 1600 дольщиков.

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Государство материально поощряет тех студентов, кто отлично учится, занимается наукой, спортом, творчеством, участвует в общественной и волонтерской деятельности.(читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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