2020-06-04T12:51:00+03:00
Происшествия

«Его несколько раз пырнули ножом»: Собака спасла хозяина от трех пьяных мужчин ценой своей жизни

Защищая, алабай по кличке Тайсон погиб [фото]
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Алексей Евтушенко хочет, чтобы убийц Тайсона наказалиАлексей Евтушенко хочет, чтобы убийц Тайсона наказали
Изменить размер текста:

40-летний Алексей Евтушенко сам когда-то работал в полиции. А сейчас он пошагово восстанавливает для бывших коллег произошедшее с ним и его верным псом Тайсоном ранним утром, 3 июня.

Каждый день в одно и то же время, около 8 часов, вместе они ходили на прогулку в поля рядом с поселком Победитель в Краснодаре.

- У нас был свой маршрут, - рассказывает «КП» - Кубань» Алексей. – Но в этот раз меня смутила пьяная компания водителей большегрузов прямо в поле. Никогда там их раньше не было. Нас они тоже заметили и начали отпускать какие-то комментарии. Я, конечно, тоже ответил. И пошел дальше.

Пустырь, где каждый день гуляли Алексей и собака

Пустырь, где каждый день гуляли Алексей и собака

Но «разговор» на дистанции разгоряченных алкоголем мужчин не удовлетворил. Все трое устремились вслед алабаю и его хозяину.

- Двое, видимо, были совсем в невменяемом состоянии. Все время валились с ног, - говорит мужчина. – Они в шлепанцах были резиновых. А третий чуть отстал и снимал на телефон происходящее.

Этих большегрузов здесь никогда не было. А в тот день здесь заседала пьяная компания

Этих большегрузов здесь никогда не было. А в тот день здесь заседала пьяная компания

К слову, Алексей указал полицейским на то, что как раз эта съемка может стать доказательством погони.

Один из преследователей призвал двоих других окружать собаку с хозяином.

- Тайсона уже трудно стало удерживать на поводке. Он почувствовал неладное, - продолжает мужчина. – Тем самым ускориться у меня не было уже никакой возможности.

Мужчины приблизились . У одного из них сверкнул в руке нож. Алабай тут же среагировал на угрозу и вцепился зубами в обидчика.

Тайсон схватил его за руку, но второй – он нанес собаке два смертельных удара ножом в шею и в грудь. Пес заскулил и обмяк.

- То ли появившаяся кровь произвела на этих подонков отрезвляющий эффект, но они отпряли и ушли, - продолжает Алексей. – А я вызвал наряд, сообщив о нападении и ранении Тайсона.

Алексей побежал за машиной домой. Собака истекала кровью и уже не двигалась. Спустя несколько минут к дому мужчины подъехал полицейский «уазик». Вместе с хозяином они без труда нашли нападавших.

- Они же пьяные были, никуда уехать не могли. Их задержали, - продолжает мужчина.

Алабай Тайсон истек кровью и умер, защитив хозяина

Алабай Тайсон истек кровью и умер, защитив хозяина

Сам он повез пса в больницу, еще надеясь спасти. Но в ближайшей ветклинике только констатировали смерть Тайсона.

- Мне за себя не обидно. За собаку, - едва сдерживая слезы говорит Алексей. – Как просто все. Догнали, убили. А сейчас им это с рук может сойти?!

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Экспертиза подтвердила, нападавшие были пьяны

- Сейчас полиция Краснодара проводит проверку по факту конфликта между хозяином и водителями большегрузов, в результате которого погибла собака породы алабай. Личности их установлены, - сообщил «КП» - Кубань» начальник пресс-службы УВД по Краснодару Артем Коноваленко. – Двое – из Геленджика, один – из Краснодара. Экспертиза установила, что мужчины были в нетрезвом состоянии. Тело собаки тоже находится на экспертизе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение чужого имущества». Санкции по ней предполагают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Темпы реализации госпрограмм вызвали нарекания краевого депутатского корпуса
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
РНКБ запускает обновленную программу льготного автокредитования для физических лиц
В Сочи реконструируют два экстрим-парка
Вениамин Кондратьев: С 8 июня в детских садах Краснодарского края откроются дежурные группы
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне муниципальный спорткомплекс достроят до конца года
В Крымском районе местный житель порыбачил на 175 тысяч рублей
Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае с 6 июня откроются летние кафе и рестораны
Действие красных пропусков в Краснодарском крае сохраняется до 21 июня
В Краснодаре кавказцы обокрали парня, а полиция хочет привлечь его за нарушение самоизоляции
В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи
Вениамин Кондратьев о продлении карантина после 6 июня: гостиницы без медлицензий будут закрыты
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы 3 июня направили 72 человека
Вениамин Кондратьев: Предлагаю с 6 июня открыть парки, скверы и набережные
Сочи и Краснодарский край возглавили рейтинг популярных курортов летом 2020 года
Новороссийск занимает первое место в Краснодарском крае по темпам реализации нацпроекта
Главный санитарный врач Краснодарского края: Карантин на Кубани нужно продлить до 21 июня
Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года составило 40 человек
На Кубани мужчина незаконно присвоил более 1 миллиона 300 тысяч рублей
В Туапсинском районе автомобиль улетел в кювет
На Кубани мошенник незаконно получал социальные выплаты
В Западном округе Краснодара детсад на 200 мест достроят в ноябре 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года: выздоровели более 72% заболевших COVID-19
ВАЗ 2107 полностью уничтожен в результате ДТП в Сочи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года увеличилось на 80 человек
На Кубани полицейский экстренно доставил мужчину с болью в груди в больницу
В Белореченском районе за взятки осудили бывших участковых