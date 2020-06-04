2020-06-04T15:04:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев: с 8 июня разрешаю работу тренажерных залов, но не фитнес-центров!

Откроются только те спортклубы, чья площадь не превышает 300 квадратов
Евгения СОРОКА
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Вениамин Кондратьев.Вениамин Кондратьев.
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Из-за пандемии коронавирусной инфекции все тренажерные залы и спортклубы Краснодарского края закрыли. Большинство владельцев «качалок» отнеслись к этому распоряжению властей ответственно. Соблюдали запрет и жители региона, которые больше двух месяцев сидят дома. Но наконец-то хорошие новости для тех, кто ведет активный образ жизни. С 8 июня разрешат занятия спортом на открытых площадках и стадионах. Кроме того, откроются тренажерные и тренировочные залы.

- Прошу заметить, речь идет не о фитнес-центрах, - акцентировал внимание Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба. - Свою работу смогут возобновить только тренажерные залы, площадь которых не превышает 300 квадратных метров.

Вениамин Кондратьев: Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня

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Кроме того, эти спортклубы должны иметь отдельный вход. В самом помещении должны соблюдаться всех санитарные нормы и требования Роспотребнадзора.

Когда откроются фитнес-клубы и плавательные бассейны, пока не сообщается. Дата возобновления их работы станет известна, когда улучшится эпидобстановка в крае. Но уже известно, при каких условиях спортивным центрам дадут зеленый свет.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, тренажеры в клубах расставят на расстоянии 1,5 метров один от другого, а участники групповых занятий должны будут соблюдать такую же дистанцию, ориентируясь на разметку на полу.

Фитнес-центры по-прежнему пока под запретом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фитнес-центры по-прежнему пока под запретом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В бассейны разрешат пускать одновременно столько человек, чтобы на каждого посетителя приходилось не меньше 5 квадратов площади зеркала воды или 10 квадратов метров дорожки. Придется усилить контроль за качеством воды.

- Также все посетители предварительно должны будут позаботиться о справке, где будет указано, что у человека нет никаких инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в одном из фитнес-центров Краснодара, где есть бассейн.

Сотрудники спортивных объектов должны будут носить маски, пользоваться антисептиками, в начале смены - мерить себе температуру.

Фото: instagram.com/kingfit24

Фото: instagram.com/kingfit24

Еще один важный пункт - регулярная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств и проветривание каждые два часа. Некоторые фитнес-центры времени зря не теряют и уже начали готовиться к возможному открытию.

- Предварительно, ожидаем, что сможем возобновить работу в июле. Поэтому уже приводим в порядок фитнес-центр в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - говорят в одном из клубов города. - Пока же, чтобы наши клиенты не скучали, наши тренеры проводят занятия в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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