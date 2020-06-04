Снятие ограничений в Краснодаре 6 июня 2020: власти разрешили прогулки в парках

Два месяца жители кубанской столицы ждали этого момента – пойти погулять. Конечно, за время карантина были те, кто не мог усидеть в четырех стенах, и отправлялся подышать свежим воздухом на набережную. Но теперь за прогулку вам и слово не скажут.

- Стабильная эпидситуация и отсутствие вспышек заболевания позволяют нам ввести очередной этап послаблений, - сказал Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба. - С 6 июня открываем набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах.

Уже в субботу, 6 июня, входные ворота распахнутся, а сигнальные ленты, которые ранее перекрывали вход, уберут. Правда, главный санитарный врач края Мария Потемкина добавляет, что аттракционы при этом работу не возобновят. Так что детям пока развлечься будет негде.

Зато во времени краснодарцев не ограничивают - гулять в парке можно хоть с утра и до вечера. Но все же отряды самоконтроля будут продолжать приглядывать за жителями города. Особое внимание будет уделяться соблюдению социальной дистанции и масочного режима.

КОНКРЕТНО

Откроются для посетителей все шесть муниципальных парков:

- «Городской Сад»;

- «Солнечный Остров»;

- «Чистяковская Роща»;

- «Им. 30-летия Победы»;

- «Старая Кубань»;

- «Рождественский».

Также для посещения заработают:

- парк «Краснодар» и территория вокруг стадиона «Краснодар»;

- Ботанический сад им. Косенко (дендрарий);

- парк им. 300-летия полиции России по ул. им. Дзержинского.

Напомним, с 6 июня также смогут заработать заведения под открытым небом. Правда, только при выполнении строгих требований Роспотребнадзора. Администрация будет нести ответственность за социальную дистанцию между посетителями.

А еще откроются спортивные площадки, где можно будет тренироваться всем, кто устал сидеть на карантине.

КСТАТИ

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СОХРАНЯТСЯ С 6 ИЮНЯ

Все же некоторые запреты все еще остаются в жизни кубанцев. Например, поездки между муниципалитетами по-прежнему возможны только при наличии красных спецпропусков. Иначе вас просто не пустят в район.

Всех, кто пересекает территорию Краснодарского края, будут проверять. Если местной прописки у человека нет, то его поместят в обсерватор, как и раньше на две недели. Если же у жителя есть возможность самоизолироваться дома, то он сообщает Роспотребнадзору свои контакты и адрес.

Остаются закрытыми развлекательные и ТЦ, запрещены массовые мероприятия, так что в ближайшее время никаких концертов.

Все жители и гости края обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.