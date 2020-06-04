В центре Краснодара под слоем асфальта нашли окно Люксфера

Во время ремонта старинного дома в центре Краснодара под слоем асфальта обнаружилась интересная находка – окно Люксфера. Это рамка с призмами, которую в конце 19 - начале 20 века использовали для освещения дневным светом цокольных этажей.

Фото: instagram.com/oblomann

– Городской департамент архитектуры и градостроительства уже обратился в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия с тем, чтобы включить находку в предмет охраны этого здания найденное во время работ цокольное «окно Люксфера», - рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

После того, как окно включат в предмет охраны, его будут учитывать при благоустройстве улицы. Находку снова закатывать асфальтом уже не будут, а отреставрируют.

Сам дом на пересечении улиц Мира и Красноармейской в центре Краснодара уже является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в конце 1880-х годов. Это бывший дом купца Аведова Ивана Аваковича, а домовладельцем был нахичеванский купец Эрганов Хугас Асвадурович, торговавший азиатскими товарами.