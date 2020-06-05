Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 5 июня 2020: завтра откроются парки и летние кафе, но карантин продлен до 21 июня
Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 5 июня. Карантин на Кубани продлили до 21 июня. Такое решение озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Жители региона по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Передвижение по краю невозможно без красных пропусков. Под запретом работа торговых центров и массовые мероприятия. Продолжат работу обсерваторы для въезжающих из других регионов.
При этом с 6 июня смогут начать работать парки, скверы и набережные, а также откроются летние веранды и террасы кафе и ресторанов, будут разрешены занятиях спортом на открытых стадионах. С 8 июня начнут работу дежурные группы в детских садах для ребят из семей в трудной ситуации. Также с 8 июня запускаются тренажерные и тренировочные залы площадью до 300 квадратных метров с отдельным входом.
Тем временем, количество заболевших коронавирусом в Краснодаре увеличилось на 19 человек и составило 1504.
4 июня на 13 въездах в город сотрудники полиции совместно с сотрудниками департамента городского хозяйства и ТЭК проверили 1579 машин. 118 из них не пропустили в город из-за отсутствия или неверного заполнения красного пропуска.
Патрули в городе продолжают штрафовать за грубые нарушения карантина.
- Всего 4 июня жителям краевой столицы выдали 96 уведомлений о необходимости оставаться дома. За грубое нарушение режима карантина выписали 117 штрафов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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