Коронавирус в Адыгее, последние новости на 5 июня 2020: очаг в Красногвардейском районе локализован

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 5 июня. Ночью в больнице скончалась 82-летняя пациентка из Теучежского района республики. Последнюю неделю она находилась в тяжелом состоянии, была подключена к аппарату ИВЛ. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Всего в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 11 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены два человека.

По последним данным число заболевших COVID-19 в Адыгее – 962 человека, за сутки выросло на 25. На лечении находится 434 пациента, с начала эпидемии выздоровели 519, девять скончались.

Больше всего заболевших в Майкопе – 264, в Красногвардейском районе коронавирус обнаружен у 234 жителей. В Тахтамукайском районе 165 случаев, в Адыгейске – 109, Теучежском районе – 90, Майкопском районе – 66. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (15), Гиагинском (13) и Шовгеновском (6) районах.

С 27 мая в Адыгее стал смягчаться режим ограничений. В республике начали открываться парикмахерские, непродовольственные магазины с отдельных входом, организации иных форматов торговли, включая уличные, вышли на линию троллейбусы.

При этом нарушители карантина получают штрафы. Это контактные лица, которые нарушили режим изоляции. Всего составлено 94 протокола на таких лиц.

В Красногвардейском районе республики, где произошла вспышка коронавируса после похорон с участием большого числа людей, удало локализовать.

– Всего выявлено 233 больных, в том числе за последние сутки 8 новых случаев. На данный момент уже 87 человек выздоровели, 145 человек находятся на лечении, – сообщают в пресс-службе республики.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал поручения по рассмотрению смягчения ограничительных мер по ряду направлений экономической деятельности, открытия парковых зон, работы транспорта и образовательных организаций.