Снятие ограничений в Краснодарском крае 2020: с 6 июня ослабят масочный режим

Карантин на Кубани продлили до 21 июня. Такое решение озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперштаба. Среди ограничений, которые остались действовать в крае, - масочный режим. Его отменять пока не планируют. Более того, средства защиты, по мнение эпидемиологов, нам предстоит носить еще долгое время. Но все же послабление в этом плане появилось.

Согласно постановлению главы Краснодарского края от 4 июня 2020 года маски (одноразовые и многоразовые) следует надевать в следующих местах:

- при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения;

- в общественном транспорте;

- в зданиях вокзалов и аэропортов;

- на работе;

- в других помещениях с массовым пребыванием людей.

Ранее же средства защиты необходимо было носить при любом выходе на улицу. Таким образом, с 6 июня на прогулки в парках и на набережных, которые разрешил губернатор, маски можно не надевать. Заниматься спортом на спортивной площадке также разрешили без средств защиты. Но все же с собой в сумку его лучше захватить - мало ли решите зайти в магазин или аптеку. Торговые точки имеют право вам отказать в обслуживании, если не увидят на вашем лице маски.

Кстати, за нарушение карантинных мер жителей Краснодарского края по-прежнему наказывают рублем. Вместе с юристом мы разобрались, какое наказание грозит детям и их родителям за отсутствие маски в Краснодаре во время коронавируса.

- За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения можно схлопотать штраф по ст.20.6.1 КоАП РФ (на Кубани введена с 1 апреля 2020 года – прим.ред.), -- объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» юрист агентства «Медицина и право» Екатерина Юрьева. - Гражданам грозит от одной до 30 тысяч рублей.

Так что семье из четырех человек придется раскошелиться на приличную сумму,

Что касается подростков, то административная ответственность наступает с 16 лет. А значит ему придется отвечать за нарушение самому. В случае, если подросток все еще живет на карманные деньги мамы с папой, то штраф взыскиваться будет с его родителей.

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