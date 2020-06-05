«Пошли в экологи, чтобы спасать мир»

Сегодня мир смотрит в сторону улучшения экологической обстановки, потому что симптомы «болезни» уже тяжело скрывать. К сожалению, наша страна не исключение. Однако все попытки улучшить систему нормирования негативного воздействия на окружающую среду затягиваются на годы и проходят болезненно. Иногда сложно балансировать между законом, интересами предприятия и пользой для природы. О том, чем занимаются экологи и как сохранить природу для последующих поколений, корреспондент «КП» побеседовал с инженерами по охране окружающей среды Абинского Электрометаллургического завода.

-На предприятии был создан отдел окружающей среды и системы экологического менеджмента во главе с начальником отдела Жигаловской Татьяной Викторовной.

В прошлом году произошло важное событие - наш завод внедрил систему экологического менеджмента и получил сертификат, который подтверждает соответствие требованиям стандарта ISO 140001, - рассказывает Татьяна Жигаловская.

- Что это означает для жителей Абинска?

– Это свидетельствует о соответствии деятельности предприятия всем международным экологическим нормам. Этот сертификат несет гарантию того, что все стадии производственного процесса происходят под четким контролем и в соответствии со стандартом экологического менеджмента.

- Как вы оцениваете экологическую ситуацию в районе Абинска?

- Она благополучна. На заводе работает мощная система пылегазоочистки, поэтому влияние завода на окружающую среду в пределах допустимых выбросов. К нам регулярно приезжает аккредитованная кубанская лаборатория, которая регулярно делает замеры промышленных выбросов, проверку эффективности пылегазоочистного оборудования.

Производственная вода на предприятии очищается от взвесей и нефтепродуктов, движется по замкнутому циклу и не выходит за пределы завода. Заводская лаборатория по установленному графику отбирает пробы питьевой воды, ливневых сточных вод и отправляет их в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на проверку соответствия нормам, - рассказывает Лиля Каскенова.

Сотрудники Абинского металлургического завода защищают природу.

Сотрудники отдела ООС и СЭМ совместно со специалистами завода строго контролируют весь процесс от образования отхода до организации утилизации в лицензированное предприятие. Часть отходов перерабатывается в собственном производстве, а также на заводе внедрили систему безотходного производства - когда отходы одного производства используется в качестве сырья для другого. К примеру, пыль газоочистки содержит оксид цинка, который используется в лакокрасочной промышленности. Шлаковый щебень используется при строительстве дорог. Окалина прокатного производства находит применение на металлургических предприятиях с доменным производством. Часть отходов мы перерабатываем и используем для собственных нужд - например, в качестве сырья, - рассказывает Татьяна Жигаловская.

На предприятии придерживаются принципа открытости. Проводятся экскурсии, чтобы граждане своими глазами увидели мероприятия, внедренные для очистки воздуха и воды.

Для сотрудников предприятия в учебном классе наш отдел читает лекции по охране окружающей среды для развития экологической грамотности. К данному процессу мы относимся творчески, понимая, что «сухая» теория не заинтересует слушателя. Ведется показ фильмов, поднимающих актуальные глобальные проблемы экологии не только на заводе, но и в мире. Чтобы сотрудники понимали, что завод это не основной источник загрязнения. После просмотров фильмов работники предприятия задают множество вопросов, видно, что они серьезно задумываются над этой темой и им небезразличны проблемы экологии, - рассказывает Рада Серегина.

- Сейчас много говорят о том, что климат меняется из-за плохой экологии. Мол раньше в Краснодарском крае зима была зимой, а сейчас…

- Изменение климата, в первую очередь, зависит от людей. Если оценить влияние каждого человека на окружающую среду – подсчитать количество мусора, который он производит и выбрасывает в неположенных местах, объем выделяемого им углекислого газа – думаю, это влияние будет гораздо мощнее, чем от целого завода. Например, в Германии я была поражена, что люди совершенно автоматически разделяют свои отходы, прежде, чем выбросить их в контейнер. Наш завод тоже применил практику раздельного сбора отходов, конечно, многим сотрудникам это было не понятно, но по прошествии нескольких месяцев это стало нормой. Радует заинтересованность и понимание людей, значит не все потеряно, - рассказывает Рада Серегина.

- Что же можно предпринять?

- Нужно привлекать внимание людей к этой проблеме. Мы часто проводим экологические акции. В 2019 году наши сотрудники поддержали акцию «Всемирный день без автомобиля», приехав на работу на велосипедах. Была проведена акция «Экологический будильник – пора спасти лес!» - не представляете, сколько пап и мам, бабушек и дедушек пришли вместе с ребятами сдать макулатуру!

Сотрудники Абинского металлургического завода защищают природу.

На вырученные средства от акции была посажена кленовая аллея в центральном сквере города Абинска. Большой популярностью у ребят пользуются конкурсы: «Экологический рисунок», «Экостиль» (конкурс костюмов из вторсырья и природных материалов), проводимые совместно с администрацией МО Абинский район. Какие шикарные костюмы ребята делают из вторсырья! Просто шедевры, - рассказывает Лиля Каскенова.

- Значит, не все еще потеряно в плане сохранения природы?

- Конечно! Сейчас люди стали относиться к экологии серьезнее. Я вижу это по детям. Теперь в школах ведется серьезная работа по экологическому воспитанию ребят. Школьники пишут серьезные работы, участвуют в акциях, экологических конкурсах. Это правильно, потому что с детства необходимо прививать ребятам правильное понимание мира и себя в этом мире. Взрослым переучиваться тяжелее. Но нередко и родители перенимают полезные экологические привычки детей. Я считаю, что нужно смотреть вместе с детьми экологические фильмы – неважно, наши или зарубежные. Мы все живем на одной планете и должны учитывать ошибки других стран. Тогда мы сможем быстрее понять истинную ситуацию. Ведь если сейчас ничего не предпринимать, то уже нашим детям, внукам, их детям может не достаться ничего из этой окружающей красоты, которую мы привыкли воспринимать как само собой разумеющееся. Поэтому я призываю всех – начните беречь природу. Если мы не прекратим уничтожать ее пластиком, воздушными шарами, вырубкой лесов, тоннами мусора – мы лишим будущего целые поколения. Им останется только на картинках рассматривать прекрасный мир, оставшийся в прошлом, - рассказывает Лиля Каскенова.

- Значит, нужно вступать в ряды волонтеров?

- Необязательно становиться участником массового экологического движения. Достаточно устраивать индивидуальные «эковылазки». У нас в Абинске уже есть такие примеры – родители с детьми отправляются в лес на пикник, заодно убирают оставленный кем-то мусор. Вот такие поездки дети точно запомнят на всю жизнь. В Кубанском Государственном Аграрном Университете, где я училась, нас воспитывали трудом – мы сами убирали территорию от мусора. И после этого желание сорить пропадало полностью, - рассказывает Рада Серегина.

- А вы сами участвуете в подобных уборках?

- И не только я, но и мои коллеги!

На базе ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» был создан волонтерский отряд «Дорогой маленького принца», который совместно с администрацией МО Абинский район, в лице начальника отдела окружающей среды управления сельского хозяйств, и охраны окружающей среды Абинского района Лазаревой Вероникой Сергеевной разработал и согласовал план природоохранных мероприятий. Запланированные мероприятия прошли в полном объеме в 2019 году. В этом году, конечно, мы стараемся минимизировать контакты с людьми, поэтому пока акции, требующие личного участия, приостановлены. Большинство мероприятий мы проводим для детей, но очень часто на наш призыв откликаются и взрослые.

Сотрудники завода тоже участвуют в уборках территории предприятия и поддерживают требования санитарно-эпидемиологического состояния территории. В рамках «Всемирного дня охраны окружающей среды» наш отдел организовал конкурс «Признание 2020» по двум номинациям: «Лучшее структурное подразделение по охране окружающей среды»;

«За лучшую организацию работы в области системы экологического менеджмента» с целью экопросвещения в области охраны окружающей среды и системы экологического менеджмента подразделений предприятия, -рассказывает Рада Сергеевна.

- Поступая в университет, вы предполагали, что будете заниматься всем этим – и основными обязанностями и столь обширной общественной работой?

- Мы как и многие дети романтизировали будущую профессию. Выбирая профессию эколога, мы мечтали спасать мир. Наверное, в какой-то степени нам это удается.